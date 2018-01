Un vecino de Pol demanda al Concello por dañar su vivienda al derribar otra

Un vecino de Pol, con iniciales M.L.G., demanda al Concello por dañar su vivienda al derribar otra construcción anexa a la suya. El afectado, que reside en Lugo pero es propietario de la vivienda familiar, a la que regresa con asiduidad, reclama a la administración local "responsabilidades", que consolide la medianera que unía ambas edificaciones y que cubra los gastos de los desperfectos ocasionados con una indemnización.



"No mes de xuño de 2017 o Concello demoleu a edificación contigua á miña, coa que compartía medianeira. Provocaron danos co cazo da pala e deixárona nunhas condicións precarias, sen rematar e sen illar, polo que pasa toda a humidade", dice este vecino, mientras muestra algunas de las grietas en la pared.



"O 1 de agosto presentei unha reclamación no Concello solicitando a reparación dos danos e a urxente estabilización e impermeabilización da medianeira, pero ninguén me contestou", dice el dueño de la vivienda afectada, que explica que en su reclamación también solicitó al Concello una copia del proyecto de derribo, así como el informe técnico previo.

El afectado abrirá otra vía por lo contencioso, tras declarar "incompetencia de jurisdicción" un juzgado de instrucción de Lugo



Al no obtener respuesta, el propietario decidió abrir la vía judicial en octubre y demandó al Concello de Pol en el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, solicitando una indemnización por daños y perjuicios.



El juzgado admitió la demanda a trámite pero declaró "incompentencia de jurisdicción" alegando que "se reclama la responsabilidad patrimonial de la administración pública". Y el afectado, que pretende presentar otra reclamación ante el Concello de Pol, iniciará, si no obtiene respuesta, los trámites para abrir otra vía y presentar la demanda por lo contencioso-administrativo, el juzgado con competencia según la propia resolución del número 3 de Lugo.



La demanda irá acompañada del informe pericial encargado por el afectado, en el que se exige una actuación "urgente" para "garantizar la estabilidad y evitar en un futuro daños severos y muy importantes sobre la estabilidad del edificio actual".



"Dá medo estar dentro da casa, porque non sabes o que pode pasar tal e como está agora. Se vén unha tormenta ou un vendaval, vai todo para abaixo, pode tirar a medianera", dice este polense, mientras reconoce que "ando vai moito vento intento non estar moito dentro, non vaia ser", y asegura que seguirá luchando para no perder la vivienda familiar que heredó y en la que él mismo nació hace años.