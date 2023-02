Un veciño de Pino denuncia un roubo na súa vivenda

Un veciño da parroquia cospeitesa de San Martiño de Pino asegura que a súa vivenda foi obxecto dun roubo o pasado mes de xaneiro, unha subtracción que xa puxo en coñecemento dos axentes da Garda Civil.

Segundo indica, e así se recolle na denuncia presentada no cuartel de Cospeito, o home saíu da súa casa o día 19 de xaneiro en torno ás 21.00 horas e, cando regresou ás 5.00, atopou danos na porta principal que dá acceso á vivenda.

Ademais, observou tamén que había cousas movidas do seu sitio, así como pegadas de zapatos –que poderían corresponder "cuns traxes especiais tipo buzo moi característicos", indica a víctima– e rodeiras dalgún vehículo que non era del dentro do seu garaxe.

Despois de revisar a vivenda, o home botou en falta do interior "uns 3.000 euros en efectivo", ademais dun "xamón serrano de pata negra", valorado nuns 400 euros, e un feixe "de leña", que podería alcanzar os 1.000 euros, segundo indicou aos axentes.

"Preto da porta atopei unha navalla que non era miña", engade o home, que indica que esta tiña "o escudo da Garda Civil inscrito", un elemento que aínda hoxe mantén no seu poder e que "se é preciso entregarei en sede xudicial", asegurou ante os axentes.

Na denuncia, este veciño de San Martiño de Pino tamén recordou que fai aproximadamente un ano fora obxecto doutro roubo na localidade de Burriana.

"Estaba de condutor nun camión, entraron na cabina, levaron cartos da carteira e roubáronme os dous teléfonos móbiles, o meu e o do traballo", explica o home, que indica que no persoal tiña descargada unha aplicación da alarma que ten instalada na casa na que presuntamente accederon hai escasamente un mes en Pino.

Petición

O cospeités pide que a quen competa, "sexa a Garda Civil ou a Policía Nacional", leve a cabo unha profunda investigación para dar co paradoiro dos posibles ladróns que accederon á súa vivenda, mentres que tamén reclama que «se hai un seguro de Estado este ten que pagar» polas pertenzas que lle foron subtraídas.