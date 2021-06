Un vecino de Cospeito, abocado a levantarse a las 6 para ahorrar en la hemodiálisis

"Víñame erguendo as 8 ou 9 da mañá, almorzaba con calma e conectábame e acababa sobre as 12 do mediodía que seguía en val. Agora a tarifa val remata ás 8 da mañá e despois xa ven o chan entón érgome ás 6 para conectarme e poder rematar antes das 10". Así relataba su situación a la TVG Paulino Blanco, vecino de Cospeito con insuficiencia renal que cada día se conecta en su casa a una máquina de hemodiálisis.

Además, padece EPOC, por lo que por las noches necesita conectarse a otra máquina, que también consume mucha electricidad. Es por eso que Paulino denuncia que nadie haya pensado en casos excepcionales como el suyo, que necesita conectarse a las máquinas, porque estima que la factura se le está disparando un 40%, "mentres non medran as pensións".