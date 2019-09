"Pasas mucho miedo, piensas en para dónde va el viento, porque el fuego se te mete en casa"

Un incendio forestal obligó a una vecina de Santa Locaia de Parga, en Guitiriz, a desalojar su vivienda la madrugada del viernes. Las llamas, que arrasaron alrededor de tres hectáreas de terreno, quedaron a 60 metros de su vivienda.

"Fue terrible y estoy preocupada porque esto puede volver a pasar en cualquier momento. No se respetan las distancias de plantación y está todo sin limpiar. O la Xunta se pone las botas o que pena de Galicia, que es preciosa pero se quema", explicaba ayer por la mañana Teresa Navío, que reside en el País Vasco pero pasa largas temporadas en Guitiriz.

"Pasas mucho miedo, lo primero que piensas en para dónde va el viento, porque el fuego se te mete en casa. La suerte que tuvimos es que iba a nuestro favor", relata. Ella estaba durmiendo cuando un vecino la alertó de las llamas a las cuatro de la mañana. Estaba sola en la vivienda.

"Me recomendaron que me fuera y fui a casa de unos amigos, pero no dormí", dice con el "susto aún en el cuerpo". Y aunque resalta que la atención fue "buenísima" y que todos los medios se implicaron en la extinción y "rápido ", exige que se tomen medidas, sobre todo "preventivas".

Medio Rural desplazó a dos agentes, cinco brigadas y cuatro motobombas y a las 13.51 horas del sábado se dio por extinguido.

OTROS INCENDIOS. El sábado se registró otro conato de incendio en la parroquia xermadesa de Roupar e intervinieron un agente, cinco brigadas, tres motobombas y en la tarde de este domingo hubo otro conato en la parroquia de Bendia, en Castro de Rei.