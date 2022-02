El abogado de la Fundación Amigos de Galicia, Pablo Lago, que llevó la acusación popular en el juicio contra Ana Sandamil, declarada culpable por el jurado popular por el asesinato de su hija Desirée en mayo de 2019 en Muimenta, espera que la sentencia se pueda demorar un mes. Con todo, defiende que se le imponga por este crimen la prisión permanente revisable.

Lago ha advertido que ve "complicado" que el fallo de la jueza se de "en un corto plazo de tiempo". Además, este letrado ha apuntado que "es un procedimiento en el que se han planteado muchas pruebas, fue complejo, duro y muy intenso". "Entiendo que en el plazo de un mes, desde que se dio el veredicto, sería un tiempo prudencial", ha abundado.

No obstante, ha señalado que también la sentencia podría estar "en menos tiempo, ya que la jueza estuvo en todo momento pendiente de la prueba y anotando cada una de las circunstancias que se fueron dando en la vista". "Un mes sería un plazo prudencial", ha incidido.

Paco Lago se ha mostrado convencido de que finalmente Ana Sandamil será condenada a la prisión permanente revisable, petición que trasladaban todas las acusaciones; Fiscalía y acusación particular también.

"NO HAY OTRA OPCIÓN". En cuanto a la máxima pena ha reiterado que "no hay otra opción, no hay otra alternativa teniendo en cuenta los hechos que se declararon probados y que fueron objeto del veredicto del jurado".

Paco Lago considera que si no se decreta prisión permanente revisable, podría ser condenada a entre 25 y 30 años por el crimen de Desirée.

El pasado martes el jurado declaró en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo culpable, con la unanimidad de los nueve miembros, a la madre de la pequeña de siete años que fue hallada muerta en la casa de la progenitora en Muimenta.