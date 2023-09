Varios sumideros atascados llenan de restos fecales la Rúa Nova de Vilalba

Los vecinos de la Rúa Nova de Vilalba y alrededores se despertaron este sábado con la desagradable situación, y olor, de ver la vía llena de restos fecales después de que los sumideros desbordaran durante buena parte de la noche a causa de la tormenta que hubo en la madrugada del sábado.

El problema no es novedad para los habitantes de esta calle, que llevan ya más de tres años informando al Concello de que la red de sumideros no funciona adecuadamente, si bien es cierto que hasta este sábado no se había producido un rebase de aguas fecales de esta magnitud.

Los restos —entre los que se encontraban heces, grasa, toallitas higiénicas, tampones y hasta una rata— salieron por dos alcantarillas y tres arquetas, llenando de suciedad un tramo de unos 50 metros, dejando un rastro de una especie de pasta maloliente. Buena parte de ella se podía ver en la zona donde están los contenedores, pero también había por la acera, delante de la entrada de una de las viviendas, y en el portalón de un garaje de otro de los edificios.

Los afectados volvieron a notificar lo sucedido al Concello, que envió a la zona a los operarios de guardia de Espina y Delfín, que realizaron las tareas correspondientes para desatascar los sumideros y limpiar la vía.

La Policía Local también se personó en el lugar para ver lo ocurrido y elaboraron un informe para dejar recogida la incidencia. Los vecinos lamentaron tener que haber sufrido esto cuando ya llevaban "mucho tiempo" avisando de que los desagües no funcionaban bien.

"La primera vez que se inundó la calle fue en mayo de 2020, un día que hubo una tormenta tremenda. Ese día y un par de veces más que hubo en los dos siguientes años, lo que pasaba es que las arquetas no daban tragado el agua que caía y acababa entrando en bajos y garajes, pero desde hace más o menos un año lo que ocurre es que en cuanto llueve con un mínimo de intensidad ya empiezan a desbordar las alcantarillas y sale el agua sucia y deja un olor que es casi tóxico que se cuela por toda la casa", explica uno de los vecinos afectados.

Añade que en los últimos meses el problema fue a peor y que, tras otra tormenta fuerte que hubo en junio tras la que el agua fecal volvió a entrar en las viviendas, llamaron al 112 y "vinieron los bomberos y desatascaron; dijeron que había un tapón considerable".