Varios autores colaboran en la edición de un libro del municipio de A Pastoriza

El Concello de A Pastoriza publicará este mismo año un completo estudio sobre el municipio, en cuya elaboración colaboran diversos "autores de recoñecido prestixio", tal y como avanzó el alcalde pastoricense, Primitivo Iglesias.

Entre las firmas que contribuyen a la edición de esta guía figuran la de expertos como Felipe Arias, Carlos Reigosa o Ángel Basanta, que se responsabilizan de capítulos relacionados con sus áreas de especialidad.

Así, el regidor pastoricense incide en que la publicación "vai recoller non só a historia do concello, senón tamén a etnografía, a xeografía, a cultura, a evolución agraria, un estudo da súa arquitectura ou a toponimia". Además, incluirá mapas físicos y sociales del municipio y de las parroquias y diversa documentación e imágenes.

Primitivo Iglesias explica también que se reservó una partida en los presupuestos para financiar esta publicación, que espera que pueda ver la luz en el mes de marzo, si se cumplen los prazos previstos.

El amplio volumen no se pondrá a la venta, pero sí está previsto realizar una doble edición del mismo. Por una parte se diseñará una versión "nobre", según detalló el regidor, que está destinada a convertirse en un regalo institucional, y otra que "se fará chegar a cada unha das casas do concello", para que así todos los vecinos tengan acceso a esta amplia recopilación de datos del concello en el que viven.

La publicación de esta completa guía sobre el municipio de A Pastoriza se enmarca dentro de una iniciativa municipal para poner en valor y conservar el patrimonio local, que también incluye la restauración de cruceiros, la puesta en marcha del centro de interpretación de Bretoña, la potenciación de Fonmiñá o las excavaciones en el Castro de Saa.

ESTUDIO. El alcalde, Primitivo Iglesias, explica que también ha contactado con el sociólogo Elías Trabada Crende, al que le ha encargado la realización de un trabajo de sociología que analice y valore "as causas e as consecuencais do despoboamento" que sufre A Pastoriza, al igual que muchos otros municipios rurales.

"Esperamos que esto nos axude a atopar algunha iniciativa que poida deter esta fuxida ou atraer poboación nova para o concello", concluye el regidor pastoricense.