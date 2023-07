O mes de xuño está marcado na axenda de todos os nenos e nenas como un dos máis importantes do ano, e dos que máis présa hai porque cheguen. Un sinónimo de descanso e de liberdade, acompañado ademais de bo tempo e de moitas horas de sol e moi poucas de noite. A combinación perfecta para a diversión e a amizade.

Cousas que facer sobran. Dende as máis clásicas, como ir ao parque, á piscina ou á praia a outras como ir de vacacións coa familia ou coñecer sitios novos.

Outras das propostas máis recorrentes da época estival son os campamentos de verán, que foron medrando co paso do tempo, á vez que se diversificaban e aparecían tamén os campus, nos que todo xira en torno a unha disciplina ou a unha premisa específica.

A Terra Chá, a comarca de Meira e o concello das Pontes non se quedan atrás nesta faceta, con preto de 35 campamentos distintos repartidos ao ancho e ao longo da xeografía, con propostas diversas e nalgún caso innovadoras.

E é que a día de hoxe, tódolos gustos e idades teñen cabida, con iniciativas que van dende unha semana ata máis dun mes e nas que as actividades son moi variadas.

Deporte

A modalidade que máis abunda e unha das máis demandadas é a dos campamentos deportivos, onde reina a variedade de disciplinas. Así, xa houbo moitos en xuño e principios de xullo, como o do Vilalba FS, o de patinaxe de Begonte, e quedan outros como o VI Campus de Rugby Vila das Pontes e o do CB As Pontes.

En Begonte, este ano estreouse o campamento do Club Rítmica Violeta, elixindo este emprazamento por ser "el concello al que pertence al club y por las instalaciones con las que cuenta, que son muy buenas", explica Yaiza Vilela, adestradora do mesmo e monitora do campus.

Unha actividade do campamento do club Violeta. D.CENDÁN

"Hace varios años promovíamos un campamento en la Mariña, en Xove, con régimen interno, en el que las gimnastas se quedaban a dormir y a comer", apunta, argumentando que o novo naceu "porque era algo que demandaban mucho las niñas, que se lo pasan muy bien y quieren seguir en contacto con la rítmica".

Con esta primeira edición, que durou unha semana e rematou o pasado venres, foron arredor de 60 as nenas que desfrutaron do seu deporte favorito e de moitas outras actividades lúdicas e deportivas entre as que se incluíron xogos no tapiz, manualidades relacionadas coa ximnasia e exercicios para mellorar en facetas físicas.

As Pontes tamén acolle varios campamentos deportivos, e un deles é o Trainning Technical Campus, que conta con dúas modalidades, ambas celebradas xa a principios de mes: a de pilotaxe e a de mecánica.

Nelas, 61 apaixonados polo motor gozaron, nesta segunda edición, de moitas horas abordo dos seus vehículos ou no taller, respectivamente, e tamén doutras actividades deportivas, cun horario de mañá e de tarde, con comida nas propias instalacións do circuíto das Pontes.

"A nivel nacional somos el único campus de mecánica de competición, y creo que es muy importante promover estas iniciativas", explica Cristina Fernández, copropietaria de Squadra Racing, organizador xunto con MVR, coa colaboración do Concello das Pontes, que subvencionou a iniciativa, na que "tanto los pilotos como la organización quedaron muy contentos".

Xogar e aprender

Outros campamentos combinan o aprendizaxe coa diversión con propostas orixinais e diferentes para obter coñecementos á vez que experimentas e probas cousas novas.

Un deles é o campamento Amigus das Pontes, que se celebra do 31 deste mes ao 4 de agosto na Bolera do Lar para nenos de entre cinco e doce anos, e ten como temática principal a ciencia e a tecnoloxía. Nel, fanse actividades "de botánica, impresións 3D, ciencia na cociña ou arduíno, e un planetario o último día", explica Carmelo García, secretario da asociación organizadora, que ten o mesmo nome que o campus.

"O campamento xa ten bastante tempo, sempre enchemos prazas e os nenos saen encantados e con ganas de volver o seguinte ano", apunta o secretario, que espera que este ano "volva a completar todas as inscricións".

Á súa vez, na parroquia vilalbesa de Belesar está en marcha o campamento de verán de The Little Foxes Club, onde os nenos "aprenden inglés y cosas relacionadas con la naturaleza, como plantar y recolectar verduras del huerto, como cuidar y tratar a los animales o a hacer construcciones en madera, como pequeñas balsas", explica la creadora, Vanessa Mato.

Así, semana a semana e ata finais de agosto, esta nova proposta, que naceu despois de facer unha proba o ano pasado, permite que os pequenos pasen o día rodeados de natureza á vez que fan amigos e aprenden labores do campo que "se están perdiendo poco a poco y son de vital importancia", apunta Vanessa. Todo falando en inglés.

Participantes do MiniBandCamp. EP

Tamén en Vilalba, a Esmuvi e a banda de música sacaron adiante o MiniBandCamp, unha iniciativa que nace para "cubrir a última semana de xuño a nivel de conciliación familiar e darlle importancia ás actividades extramusicais e a que os nenos compartiran momentos máis lúdicos e sociais", explica o director da banda vilalbesa, Daniel Veiga.

Case 40 foron os participantes desta edición inaugural, que deixou un "moi bo sabor de boca" para os organizadores, e moita "alegría" nos nenos. "Aos ensaios engadímoslles xogos típicos de campamento, cunha olimpíada para fomentar a competición e unha festa final cun concerto na Praza da Constitución", apunta Veiga.

Sen cambiar de destino, DiverMinds fixo pequenos cambios no campamento que leva promovendo dende hai cinco anos. Cando antes cada edición tiña unha temática, esta vez "cada semana está ambientada nun tema distinto, orientado á excursión que se fai cada venres", explica a organizadora, Paula Gesto.

Excursión de DiverMinds ao aeródromo de Rozas. EP

A semana da aviación, a das fadas e trasnos, a da natureza... e as que quedan ate o remate, que é o 25 de agosto. Dentro de cada unha delas, os sobre 120 inscritos fan "actividades, tendo unha principal cada día, e horas de xogo libre e de deporte", apunta Paula, que di que tamén irán un día a Cospeito e quedarán a durmir.

Os de sempre

Os gobernos locais ofrecen as súas clásicas citas estivais

Os Concellos chairegos e o pontés seguen a tradición e ofertan os seus propios campamentos, que anos atrás, en moitos municipios, era a única opción existente para desfrutar destas experiencias, e a día de hoxe seguen enchendo as súas prazas e promovendo actividades lúdicas, deportivas e educativas.

Avances cada ano

Vilalba, As Pontes, Muras, Cospeito, Castro de Rei, A Pastoriza, Abadín e Xermade. Estes son os concellos nos que se poden desfrutar uns campamentos que evolucionan ano a ano e fan avances en cada edición, con máis actividades e máis saídas. Ás xa míticas actividades nos pavillóns municipais e nas rúas dos municipios únense rutas de sendeirismo, actividades acuáticas como piragüismo e kaiak e outras terrestres, como montar a cabalo.

Sete

Dos nove concellos que contan con campamento propio, sete aínda os teñen en marcha ou sen iniciar, e dous xa están rematados. En Vilalba acaba o 28, pero o 31 comeza outra quenda ata o 25 de agosto. Nas Pontes hai campamento dende xuño ata o mes de setembro, e en Muras comezou o día 10, ata o 31 de agosto. En Cospeito arrancou o día 3, e remata o 31, en Castro de Rei hai tres quendas, a segunda do 17 ao 31, e a terceira do 16 ao 31 de agosto, con grupo tamén en Castro de Ribeiras de Lea. En Abadín comezou onte, e remata o 18 de agosto, e o de Xermade é do 24 ao 11 do próximo mes.