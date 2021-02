Cinco muestras tomadas en el brote de Guitiriz son compatibles con la variante B.1.1.7 del coronavirus, llamada británica por ser el país en el que se detectaron los primeros casos. El Sergas decidió analizar una pequeña selección de las muestras recogidas ante el carácter explosivo de la transmisión, al registrar muchos casos en muy poco tiempo.

Este brote resultó muy llamativo desde el mismo momento de su declaración, con un positivo. Cuando esa persona dijo que colaboraba con un centro y se hicieron pruebas en él enseguida se encontraron otros cinco y, a partir de ahí, empezaron a crecer exponencialmente cada día. Este viernes los casos activos eran 74, de los que 63 fueron detectados solo en la última semana.

Pese al inicio, con muchos contagios que aparecen a la vez y que se multiplican con rapidez, pasada algo más de una semana se empieza a dar por controlado. Se espera que aparezca algún caso más en el cribado que se hizo en el municipio y también entre los convivientes de los positivos pero no que se sigan abriendo nuevas cadenas de transmisión.

Las pruebas a esas cinco muestras se hicieron en el Hula, utilizando un kit de PCR que permite detectar tres genes del virus. La ausencia de uno de ellos muestra la compatibilidad con la cepa británica y así ocurrió en esos cinco casos. Sin embargo, la confirmación oficial no llega hasta que no se hace la secuenciación genómica de las muestras, que no se puede hacer en Lugo y que lleva más tiempo.

Esta sería la segunda vez que se confirma la presencia en la provincia de la que la Xunta ve ya como cepa dominante

En la provincia solo se habían encontrado hasta ahora otros cinco casos de esta cepa, los de una familia que viajó desde Reino Unido a O Vicedo en diciembre, y se analizaron otras 15 sin resultados de compatibilidad. Se hace cuando se encuentran positivos entre gente que o bien ha viajado a Inglaterra o bien ha estado en contacto con personas que lo hayan hecho, o cuando se produce un brote en el que los casos crecen muy rápido. Por ejemplo, se tuvo la misma sospecha con el ocurrido en la residencia de Sarria, ya que afectó a casi 90 personas entre usuarios y trabajadores, todos con una dosis de la vacuna ya administrada. Sin embargo, en ese caso no se trataba de la variante B.1.1.7.

Aunque solo se declaren oficialmente unos casos se sospecha que esa cepa está detrás de muchos de los contagios de esta tercera ola y, de hecho, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fejóo, aseguró esta misma semana que "al menos un 50% de los virus secuenciados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) proceden de la cepa británica". También se mostró convencido de que eso explica el comportamiento de la transmisión en este punto de la pandemia. "Esa explosión de contagios que se produce en la tercera ola, una parte muy significativa se produce como consecuencia de la mutación del virus y de que esta cepa se está convirtiendo en dominante", manifestó.

BRASILEÑA. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado dos casos más de la variante brasileña del covid-19 en la región, que elevan a tres el número de positivos tras el registrado el 5 de febrero. El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, explicó que los tres contagiados entraron a España por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y reclamó que se establezcan cuarentenas obligatorias para viajeros llegados de Brasil y Sudáfrica.

El caso confirmado del pasado viernes, 5 de febrero, responde a una variante de la cepa brasileña denominada Manaos (P1) y los dos casos confirmados ahora responden al nombre de variante de Río de Janeiro (P2).

Esta última mutación ha sido incluida, hace 48 horas, en el Registro Internacional de Mutaciones por las implicaciones que pudiera tener de mayor transmisibilidad. Para la confirmación de la existencia de estas nuevas variantes de covid-19 es necesario obtener su secuencia genómica, que en Madrid hacen los servicios de Microbiología de los hospitales 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La Paz y Ramón y Cajal.

CHANTADA. El cribado realizado por el Sergas en Chantada no encontró ningún positivo. Fueron invitadas a participar un total de 997 personas, de las que finalmente acudieron 695, mientras que las 302 restantes no se presentaron. En ninguna de las casi 700 muestras analizadas se encontraron restos genéticos del coronavirus.