Valorizar o patrimonio

O Concello de Castro de Rei está a facer unha aposta pola valorización do seu patrimonio histórico a través dunha serie de actuacións encamiñadas á conservación de distintos elementos, o que á súa vez contribúe a manter viva a historia do municipio.

A intervención máis relevante busca protexer un dos elementos máis distintivos e emblemáticos da capitalidade municipal, a muralla que forma parte do Conxunto Histórico de Castro de Rei. O proxecto previsto contempla a súa limpeza e rehabilitación, unha actuación que dende o Concello ven necesaria para "darlle unha nova imaxe ao casco antigo e para conservar a muralla de cara ao futuro, xa que se trata do único elemento que queda visible do antigo Castro de Rei".

Esta primeira actuación centrarase no acondicionamento do tramo localizado fronte á Rúa Poeta Crecente Vega, así como das escaleiras que dan acceso á Rúa Amigos da Feira. Os traballos que se levarán a cabo permitirán consolidar os muros existentes, modificar algúns chanzos das escaleiras e sustituír o revestimento nalgunhas zonas para adecualo ao resto do recinto.

O proxecto precisa dun investimento de 66.648 euros, orzamento que será financiado con cargo ás axudas concedidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo para a obra pública da Área de Rehabilitación Integral (Ari) de Castro de Rei, outra ferramenta impulsada dende o Concello para fomentar a conservación do casco histórico da capitalidade municipal.

Outros elementos

Antes de promover a conservación da muralla, o goberno local xa levara a cabo outras actuacións para preservar diversos elementos patrimoniais que están espallados polas terras do municipio chairego. Así, xa se materializou a rehabilitación da popular Fonte da Troita, localizada no lugar de Couto de Á, da parroquia de parroquia de Ramil.

Trátase dun antigo lavadoiro que ademais está moi vinculado ao patrimonio inmaterial do Castro de Viladonga, ao que se di que está unido por un túnel. No manancial vive unha troita que a tradición oral conta que é unha princesa moura encantada, unha lenda que se viu agasallada coa aparición dun antigo anel durante os traballos de limpeza, de conservación e de restauración que "permitiron devolver o elemento ao seu estado primitivo para que tanto a fonte como o lavadoiro poidan observarse polos visitantes", tal e como aseguran dende o goberno local.

Non será o único manancial no que actúe o Concello, pois en cando poida tamén prevé acondicionar algunhas das fontes máis significativas, coma a Fonteboa, no lugar de Bouzaboa da parroquia de Loentia; ou as de Constanza e Santa, na parroquia de Azúmara.

A estas actuacións únense as previstas noutros elementos patrimoniais. Así, xa se traballa na restauración do peto de ánimas de Balmonte, derrubado pola caída dunha árbore o 23 de outubro de 2022, durante a borrasca Beatrice. Para esta intervención, a Administración local xa ten solicitado ante a área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo a elaboración do proxecto técnico.

A Cruz de Quintela, na parroquia de Santa Comba de Orizón, ou o Cruceiro de Casas Novas, na de Santa Locaia, son outros dos elementos patrimoniais que forman parte da historia do municipio e que o Concello de Castro de Rei aposta por conservar.