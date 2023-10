Valorizar a micoloxía na cesta e no prato

Primeiro a seca e logo as intensas chuvias conduciron a que este non estea a ser un bo ano para os afeccionados á micoloxía, e iso minguou a participación, con só media ducia de cestas, mais tamén alentou a creatividade dos participantes no concurso de cestas da XXXIII Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes.

"Quería facer unha proposta un pouco distinta, máis curiosa, porque pensei que seguro que non habería", di Ricardo Gaveiras, de Ortigueira, ao carón de O berce dos cogomelos, unha estrutura forxada por el mesmo na que se distinguen as formas de cogomelos ou de flores e na que exhibe un total de 109 variedades, todas identificadas.

Ricardo acudía "sen durmir", logo de recoller variedades nas zonas de Santiago e das Pontes e de traballar arreo para ultimar a súa proposta para unha cita que define como "o meu concurso anual, o meu evento". O esforzo compensoullo o primeiro premio do certame (400 euros), e tamén a boa resposta do público: "Está todo moi ben feito, tes un boletus espectacular", dicíalle outro afeccionado á micoloxía, antes de pasar á conversa de rigor sobre o difícil que está a ser a tempada.

"Este ano non houbo, o boletus está saíndo agora e algunhas macrolepiotas", precisa Ricardo, que hai case unha década se iniciaba nesta afección "que tiña pendente". "Non recollo para vender, é por coñecelos e porque me gusta saír coa xente e a natureza", detalla o gañador, que tripitía vitoria na convocatoria pontesa.

Tamén repetía no segundo premio (200 euros) a pontesa Montse Gómez, cunha divertida proposta que levaba por título As cabazas e os cogomelos van pra feira. "Ten máis mérito, porque saímos chovendo a chuzos", aseguraba rindo unha gran afeccionada para a que a micoloxía é tradición familiar.

Unha paixón que comparte, por exemplo, coa súa prima Mónica Gómez, merecedora este ano do premio especial (400 euros) cunha "maqueta que representa o meu pobo", detallaba a agraciada. "Está a central como símbolo e hai máis de 70 variedades -con cadanseu código QR que levan a unha páxina sobre ela-, están todas as zonas de monte que hai na comarca, nas que facer sendeirismo ou BTT, o pantano, a escombrera, o lago... hai moitos espazos para saír e despexarse", relataba Mónica, contenta polo premio, pero sobre todo porque os fungos son unha oportunidade para "pasalo ben" cos amigos e cunha familia na que hai relevo: "Mateo ten 16 anos e xa está desexando poder presentarse".

Manuel Mora (150 euros), María José Pico (100) e Carmen Carballeira (75) completaron os premios concedidos por un xurado formado polo cociñeiro Antonio Díaz e por Miño Guerreiro e Alexandre Ramos, ambos da asociación micolóxica Poupariña das Pontes.

CARTAZ. O alcalde pontés, Valentín González Formoso, concelleiros e membros do xurado participaron na entrega de premios, que sucedía a outro reparto de galardóns, os do certame para a elección do cartel da feira, escollido polo presidente de Artpo, Eduardo López Soto, polo cámara da televisión local, Miguel López, e pola edila de Cultura, Elena Tenreiro.

A concelleira destacou a participación de todos os centros educativos, a escola infantil e Aspanaes. Foi precisamente a proposta desta residencia -unha manualidade que logo fotografou Candela Prieto para o cartaz- a elixida para promocionar a feira e recompensada cun vale de 250 euros.

Tamén se concederon premios en infantil ao alumnado de sexto (1º) e de cuarto (3º) do Ceip A Magdalena e as unidades 2/3C e 2/3D da Barosa (2º). Grupos de 5º B (1º) e de 6º (3º) da Magdalena, e de 6º (2º) de Santa María fixéronse cos tres galardóns de primaria. En ambas categorías repartíronse vales de 200, 150 e 100 euros.

"Á xente custoulle vir, nótase o tempo, pero estase animando", apuntaba a concelleira de Turismo, Elena López, no decurso dunha celebración da que destaca que "cada vez se ve máis xente das Pontes que se dedica ao mundo micolóxico, vense resultados", lembrando que un dos grandes obxectivos da feira é que a xente da comarca poida facer "un aproveitamento económico dos recursos".

Ademais dun xantar a base dun menú degustación, a feira ofreceu un showcooking que serviu para amosar usos na cociña dos cogomelos. Juan Carlos Agilda e Álvaro Diz, do Illas Gabeiras e membros do equipo de Bea Sotelo, amosaron catro preparacións con moi boa aceptación por parte do público: un ovo carbonara que incorporaba shiitake; fabas con ameixas e coliflor do monte; boletus confitado e salteado cunha vinagreta, froitos secos e unha lasca de queixo de Goente; e, de postre, biscoito de améndoa cunha crema de café e cantarelas salteadas con manteiga e toffe salgado.

Na contorna do colexio Santa María non faltaron os postos de artesanía ou de produtos locais, con máis dunha trintena de propostas, a animación musical coa charanga BB+ ou un monólogo de Danny Boy, que clausuraba no Cine Alovi os actos desta XXXIII Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes.