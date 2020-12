Valientes que lo intentan y ganan

Quero gañar, pero se non o consigo, deixádeme ser valente no intento. Este es el lema que la entidad Special Olympics Galicia lleva a cada actividad que organiza y ayer recaló en el campo de fútbol de Parga, donde se organizaron los XXIII Xogos Autonómicos de campo a través y petanca. En ellos participaron una veintena de miembros de las asociaciones Prodeme de Monforte de Lemos y Asfaval de O Barco de Valdeorras -estaba prevista también la asistencia de Aspronaga de A Coruña, pero no pudo acudir por el cierre perimetral-.

A esa valentía aludió en la inauguración la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, en referencia a la participación en esta cita dada la actual situación por el covid-19 y "poñer en valor o deporte, o ocio e a cultura". "Ten moitísimo mérito", señaló en su intervención el diputado provincial Pablo Rivera, que se refirió al hecho de "tratar de volver á normalidade a través do deporte".

El director general de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, hizo un reconocimiento especial a la labor de Special Olympics, cuyo presidente, Eladio Fernández Pérez, abogó por "seguir potenciando estas actividades" para "visualizar e dar a coñecer as necesidades destes colectivos".

En una edición distinta de estos juegos -en otras ediciones concurrían unas 20 asociaciones, 300 participantes y 50 voluntarios-, las ganas de disfrutar y compartir fueron las mismas o incluso mayores. No faltaron las risas, los aplausos, el esfuerzo y el espíritu de superación, tanto en la carrera de 100 metros como en la competición de petanca, todo adaptado a un riguroso protocolo anticovid.