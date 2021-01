La Valedora do Pobo actuará ante el caso del posible cierre del Ceip de Baamonde

La Valedora do Pobo ha iniciado actuaciones en el caso del posible cierre del Ceip de Baamonde y ya ha requerido al Concello de Begonte y a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade que en el plazo de 15 días remitan información sobre los problemas que motivan las quejas presentadas por el Anpa del colegio y la asociación de vecinos Montenegro.

En el escrito enviado por estos dos colectivos a la institución, piden que la Valedora "verifique o proceder da Consellería e do Concello na pretensión de peche do Ceip de Baamonde co pretexto de instalar en tal centro unha suposta escola privada de música" y que, para ello, el organismo proceda a recabar información y expedientes que constaten "se se realizou unha avaliación sanitaria da pretendida reunificación nas instalacións do Ceip de Begonte no estado en que se atopan, en plena pandemia". Además solicitan verificar si se evaluó el impacto de género, si se realizó un estudio de los "necesarios desprazamentos" del alumnado a otra localidad y a "unhas instalacións en peor estado" y si se analizó la memoria económica y las consecuencias de esta decisión para Baamonde y su entorno.

En la carta enviada a la Valedora, las familias de los alumnos y los vecinos también denuncian que "non houbo audiencia nin consultas de ningún tipo á comunidade educativa" en la toma de esta decisión por parte del Concello begontés.