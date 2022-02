O Valado: o centro do afumado presume de ‘catedral’

O lugar

Hai que percorrer ao redor de oito quilométros da estrada de Lanzós e desviarse a man dereita cara a LU-P-6507, para superar outros 3,5 ata chegar á igrexa, situada no Valado.

O ouro vilalbés

Das nove queixerías que venden baixo a denominación de orixe protexida San Simón da Costa catro están na parroquia: Don Gabino, As Fontelas, Daniberto e Catadoiro. Prestes ten aquí as súas orixes e Crisanto está no linde con Lanzós.

Historia viva

O edificio do Sindicato Agrícola Católico de Cuesta mantén intacta a súa inscrición, que sitúa a súa construción en 1925.

O centro neurálxico da parroquia de San Simón da Costa, que lle dá nome a un dos principais embaixadores de Vilalba, o saboroso queixo afumado que suma ducias de distincións e conta coa denominación de orixe protexida, pode presumir ademais de contar nas súas terras coa catedral da Terra Chá.

O templo parroquial, na honra a San Simón, localízase no lugar do Valado, e ten esa consideración polas súas impoñentes dimensións. Construído entre 1802 e 1804, en relevo da antiga igrexa, foi considerado o templo máis grande do arciprestado ata 1885.

Pero no corazón do afumado non só está este edificio, tamén hai outros elementos que axudan a animar aos visitantes a descubrir este recuncho chairego. Por exemplo, un cruceiro con data de 1793, un dos máis antigos da zona, ou o cemiterio parroquial, que foi construído grazas ás achegas veciñais, unha axuda que é recordada a través dunhas placas na entrada ao camposanto.

Ademais, no Valado está tamén a antiga escola habaneira, inaugurada no ano 1913. Ergueuse co esforzo da Unión de San Simón e Samarugo e estivo en funcionamento ata comezos dos anos 80, cando abriu o grupo escolar de Moreda.