As vacas están na aula da granxa experimental do Campus Terra en Castro de Rei

No país do millón de vacas, saber como atendelas, e non só cando están enfermas, antóllase clave. E para aprender a facelo, nada mellor que que sexa en contacto directo cos animais en cuestión. É aí onde a Facultade de Veterinaria do Campus Terra da USC e a Granxa Gayoso Castro, dependente da Deputación de Lugo, tenderon unha ponte que non fixo máis que asentar os seus piares co paso do tempo, convertendo o centro de recría e a nova granxa experimental de Castro de Ribeiras de Lea nunha aula máis.

"É un laboratorio vivo no que o alumnado avanza no seu proceso de aprendizaxe de forma práctica, ao tempo que afonda no seu coñecemento do traballo cotián dos gandeiros e conecta coa realidade do sector", apuntan dende a USC, destacando o feito de que dispor destas instalacións para usos de docencia e investigación "representa un activo importante".

"A vaca, nas súas distintas etapas e procesos vitais, constitúe un animal pouco menos que omnipresente na travesía académica dos futuros veterinarios", engaden dende Veterinaria, cuxos estudantes se trasladan con regularidade de Lugo a Castro para testar e pór en práctica "coñecementos de sanidade, saúde, alimentación, produción e reprodución animal", entre outros parámetros.

Así, os futuros veterinarios poden familiarizarse con aspectos coma a recepción do gando, a distribución en lotes, a hixiene, a alimentación, os controis de crecemento, a reproducción ou os programas sanitarios que se seguen no centro de recría público, operativo dende xuño de 2018.

E na nova granxa experimental, inaugurada hai un ano, achéganse a particularidades coma as características, os equipamentos ou as dimensións que se requiren nunha explotación gandeira para mellorar o confort das vacas, atendendo a aspectos tan diversos coma a ventilación, a iluminación, a temperatura, a limpeza ou as dimensións dos cubículos.

Nestas instalacións poden igualmente facer prácticas de laboratorio para "analizar mostras de leite e costros de vacún leiteiro", explican, buscando ofrecerlle ao alumnado a formación máis ampla posible.

Ignacio García Lara e Ramiro Fouz, profesores da área de Produción Animal, precisan que as sesións impartidas en Castro son "prácticas e activas", tal e como xa experimentaron no que vai de curso uns 120 estudantes de segundo, que poideron coñecer de primeira man "o manexo dos animais e o proceso de recría de xovencas de vacun de leite", guiados pola veterinaria Noelia Mourazos e por Rogelio Grille, director dun centro de recría que acubilla 2.350 reses (94% de ocupación) que entran con apenas 15 días de vida e saen cuns dous anos e próximas ao parto.