La V Feira de Oportunidades vilalbesa reúne a 11 negocios en la Praza da Constitución

La asociación de empresarios Sete Pontes de Vilalba, con la colaboración del Concello, organiza este fin de semana la quinta edición de la Feira de Oportunidades, que congrega a un total de once negocios de la localidad en la Praza da Constitución.

"Temos moito stock e iniciativas coma esta axúdannos a recuperar un pouco", explican Lita Paz, de la zapatería Zokos, y Pablo Paz, de Texas Moda, dos de los negocios veteranos en esta convocatoria que arrancaba en 2017 y se recuperó en 2022 tras el obligado parón por la pandemia.

"Faise unha por ano, pero é unha pena, porque cada vez somos menos postos", lamentan ambos comerciantes, que estudian ya posibles cambios para futuras ediciones, como hacer coincidir este evento con alguna fiesta o con la feria mensual de Vilalba.

"O importante é que haxa xente, e é máis fácil atraela cando hai máis oferta", apunta Lita, mientras que Pablo incide en que si hay una buena afluencia también es más factible llegar a personas que no son clientes: "Estas feiras serven para darse a coñecer a un público distinto do teu, a quen non vai á tenda".

A las zapaterías –Zokos y O Gato con Botas– y tiendas de ropa para distintas edades –Texas, As Nubes, Cárber, Luis Castro, Maymar y Retoños– se unen en la Praza da Constitución Lanas y Corsetería Pingüin y la debutante Wolf Design, tienda de diseños personalizados puesta en marcha por Rótulos RM. "Animáronnos outros comerciantes a participar e viñemos por colaborar e para ver como funciona", explica Paz Domínguez, precisando que esperan que esta feria también les ayude a dar a conocer su oferta, en la que estampan todo tipo de productos, "dende unha unidade ata o que se pida".

La Feira de Oportunidades tendrá continuidad este sábado en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, tiempo en el que aún se podrá cubrir la papeleta para participar en el sorteo de 500 euros en formación que rifa el onceavo negocio presente, el centro de estudios y formación Grupo MEF.

"Co sorteo queremos chamar a atención da xente e así ir facendo as reservas para o ano que vén", detalla José Ángel López, que incide también en que participan por segunda vez en la feria porque están "comprometidos co pobo".