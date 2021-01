UXT aposta polos biocombustibles e o gas natural como "proxecto de futuro" para As Pontes

A Federación de Industria, Construción e Agro (Fica) de UXT expuxo un "proxecto de futuro", "viable" e "medioambientalmente sustentable" para a central térmica das Pontes baseado nunha aposta por biocombustibles e gas natural que non contempla a utilización de carbón.

Nunha rolda de prensa celebrada este martes en Madrid, o secretario xeral de UXT Fica, Pedro Hojas, acusou a Endesa de presentar "un informe de parte interesado" para xustificar a súa decisión de suspender a actividade da central e que se basea nun pretexto "equivocado deliberadamente", a substitución parcial do carbón por biocombustibles en lugar da súa eliminación.

Mentres, resaltou que o sindicato con maior representación no comité aposta por un "proxecto verde", "estratéxico" e "tractor" que participe na "produción de enerxías limpas" e alíñese cos obxectivos marcados pola UE neste sentido, ademais de poder optar a fondos da mesma. "Falamos de ter unha central moderna que traballe con biocombustible e forme parte da solución do problema que temos cos residuos", explicou

En concreto, o responsable de Política Industrial da SSE, Marcos Prieto, indicou que a iniciativa desenvolvida durante o último ano e medio contempla unha participación do 70% de enerxía achegada por biocombustibles e o 30% da obtida a partir de gas natural, que exercería "como apoio para estabilizar a combustión" e "suplemento enerxético" e xa está dispoñible nos terreos e instalacións das Pontes.

"Isto supón o 0% de carbón", aclarou o sindicalista, que incidiu en que o obxectivo é "transformar a central nun reactor químico que permita retirar contaminantes que actualmente se están utilizando como abono". Así, defendeu o proxecto de substitución exposto, que resulta "posible" e "factible" e non require dunha transformación da totalidade da central.

Por iso, instou a Endesa ha profundar nas probas realizadas con biocombustibles e descartou que esta proposta represente un investimento millonario. De feito, cuestionou que a empresa asegure que a destrución de caixa ascenderá a 625 millóns de euros nunha década dado que o custo da última "reforma astronómica" realizada ascendeu a 92 millóns de euros. Nesta liña, concretou que as melloras técnicas propostas por UXT están baseadas na reutilización de partes doutras instalacións da mesma empresa que se vaian a pechar.

CRÍTICAS AO INFORME DA EMPRESA

Preguntado polos medios, o responsable de Política Industrial da SSE precisou que a única aposta polo biocombustible e o gas natural podería permitir que o custo do megawatt hora situásese en 36 euros fronte aos 65 que estima Endesa ao contemplar a utilización do carbón, que leva gravames derivados de emisións.

Ante o argumento de que o tecnólogo Foster Wheeler non avale o uso de lodos na instalación, Marcos Prieto sinalou que carece de experiencia nestas centrais e que a das Pontes foi a única en cuxo deseño participou. Ademais, en canto á necesidade de investimentos nos próximos anos polo impacto da corrosión por lodos na caldeira, estimou que esta sería de 0,2 milímetros anuais, o que daría unha "marxe importante".

Respecto da xeración de entre 76.000 e 106.000 toneladas anuais de cinzas pola mestura de carbón e lodos de depuradora que o informe da empresa sinala que non serían admitidas nos vertedoiros de residuos non perigosos por pasar os límites, o sindicalista afirmou que a lexislación ambiental permite superar os valores de selenio e sulfatos actuais.

Adicionalmente, Pedro Hojas confiou en que se referende a proposta do sindicato nas reunións dos comités de expertos e seguimento deste martes, así como por parte de técnicos de distintas administracións durante esta semana.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓNS

Neste sentido, Hojas insistiu na necesidade de que as administracións "traballen xuntas" e alertou de que "non pode haber desconfianzas" nin "nada que enturbe a colaboración" entre o Goberno central e a Xunta, das que demandou un "compromiso claro de apoio á comarca".

Nun momento marcado pola pandemia e a consecuente aposta por unha remodelación do tecido produtivo, o secretario xeral de UXT Fica resaltou que As Pontes representa "unha oportunidade de país". Así, defendeu que a iniciativa presentada cumpre os parámetros precisos para que sexa catalogada como proxecto tractor e poida optar ao plan de recuperación financiado con fondos europeos.

De feito, detallou que se busca converter a central nunha "instalación moderna" que "participe na economía circular" e a "produción de enerxías limpas" e apuntou que as liñas de axudas poderían porse a disposición da empresa para que aposte por este proxecto. Hojas tamén avanzou que no marco do mesmo Endesa debería "deixar actuar ás empresas que xestionan os residuos para xerar a subministración".