Uxía Lamas, profesora con 22 anos: "Aprobei á primeira"

Este mércores foi o primeiro día de clase para a vilalbesa Uxía Lamas Paz no colexio de Xermade. De momento, o seus primeiros catro meses serán de "funcionaria en prácticas", pero cos mesmos dereitos e obrigacións que calquera outra profesora coa oposición aprobada. Nada raro se non fose porque esta docente da xeración Z ten só 22 anos.

22 anos, en serio?

Cumpro o 23 de novembro. Nacín en 2001.

E que pinta vostede aquí a estas alturas, como o fixo?

Bueno, acabei os catro anos da carreira e dubidei se facer o máster ou ir polo lado xa dá oposición. Decidinme pola oposición, prepareina nun curso académico e en xuño aprobei. Á primeira.

E agora, profesora para toda a vida. Non dá vertixe? Tan claro tivo sempre que quería ser profesora?

Si, desde que era pequena sempre quixen ser profesora. Por iso tamén xa decidín facer a oposición e despois, nun futuro, se quero facer máis estudos, pois é máis fácil.

De onde lle vén a vocación?

Pois da familia, non, porque non hai profesores. Desde pequena sempre me gustou xogar facendo que eu era profesora. Na habitación igual poñía uns folios e facía como que estaba a dar clases. Despois, un método que sempre me funcionou para estudar foi explicar as cousas no alto coma se estivese a dar unha clase.

Tamén tiña claro que quería educación infantil?

Sempre me gustaron os nenos pequenos. Gústame todo, pero os nenos pequeniños... Esa inocencia que teñen gustábame moito.

Supoño que se non fóra ante nenos, con 22 anos daría máis vertixe enfrontarse a alumnos que poderían estar a tomar a copas no mesmo pub.

Moita xente dime iso, que se non me confundirían cos alumnos (ri). Tampouco tería problema, pero como sempre me gustou infantil...

Que cualidades cre que ten para ser boa profesora?

Sempre me gustou moito saber, ler, investigar e todo iso. E tamén teño esa confianza que é necesaria para poder enfrontarme a unha aula. É dicir, estou segura porque considero que estou ben formada, entón non me dá medo se nalgún momento hai algo novo que non comprendo, sería cuestión de estudalo, de informarme, de saber. Entón, considero que tamén teño que ser unha persoa segura para transmitir aos alumnos que eles mesmos tamén teñen que confiar en si, porque isto é a base para reforzar e construír a súa propia personalidade.

Cales son as principais diferenzas que atopa entre o sistema educativo no que vostede estudou e o que se atopou?

Sobre todo, as novas tecnoloxías, algo evidente. Cando eu estudaba, como moito, había un computador nos despachos ou na sala de profes, e agora xa todas as aulas contan con pantallas, que os nenos moitas veces entenden mellor que os mestres. E vexo que tamén agora cada vez máis respéctase a diversidade, somos máis conscientes de que os nenos teñen diferentes necesidades, ritmos, preferencias. Estamos enfocados niso, a pesar de que moitas veces as ratios non nolo permitan tanto como nos gustaría.

Cre que foi unha evolución a mellor?

Si, considero que si. Hai moitas cousas que hai que mellorar, pero para ben. Despois, claro, a tecnoloxía, como todo, ten os seus pros e os seus contras. Por exemplo, non todo pode ser tecnoloxía, hai que buscar un equilibrio.

No escaso tempo que leva no sistema educativo público, que lle ten sorprendido para ben e que para mal?

Para mal, a burocracia que temos que facer os profesores, que moitas veces pois é imposible, porque hai que cubrir 50.000 papeis. E o que máis me gusta é compartir experiencias cos nenos, pasar tempo con eles, pero despois tamén cos meus compañeiros. Á fin e ao cabo, poñendo as cousas en común, pois se pode aprender moitísimo máis, incluso unha autocrítica é sempre positiva, para seguir mellorando. O clima gústame.

É falso, por tanto, esa imaxe do profesor queimado e desmotivado que ás veces se quere transmitir.

Si, vexo que entre os compañeiros todos axudámonos, que hai ganas de traballar para que os nenos teñan todo o que necesiten. En Xermade somos oito profesores para uns 55 ou 60 alumnos. Mesmo, ao ser o mércores o meu primeiro día, algúns compañeiros viñeron a clase nas súas horas libres a axudarme.

É vostede de Vilalba e comeza a súa carreira profesional en Xermande. Terá unha visión bastante formada dos problemas da educación no rural.

Elixín ademais na carreira un materia sobre educación no rural. Este ano en Xermade, por exemplo, comezaron dez nenos en educación infantil, que é unha ratio estupenda.

A pregunta é se esas ratios son sostibles ou non hai nenos suficientes para manter as escolas rurais abertas, como alega a administración?

Considero que hai que seguir apostando pola educación rural, ofrecendo os máximos medios para chamar tamén a atención e que as familias tamén os queiran escolarizar aquí. Na miña aula hai nenos mesmo de Vilalba, será porque as nais convéncelles máis este modelo e este método educativo. Logo haberá colexios nos que non entren os nenos suficientes, e iso non o sei, pero mentres se poidan manter estas ratios como a de Xermade hai que seguir apostando.