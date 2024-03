Urgen compensaciones para la recaudación municipal por el cierre de la térmica de As Pontes

El pleno de As Pontes aprobó este miércoles por unanimidad urgir al Gobierno central un mecanismo de compensaciones por la pérdida de recaudación municipal derivada del cierre de la central térmica. Endesa ingresaba hasta ahora 2,6 millones de euros al año en las arcas municipales a través del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Ibi para los Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices), pero la eléctrica ya no tiene que pagar estos impuestos desde diciembre del año pasado, cuando recibió el acta de cierre de la central.

Los tres grupos políticos con representación en As Pontes hicieron hincapié en la necesidad de poner en marcha medidas de transición para que la pérdida no sea tan drástica, sobre todo teniendo en cuenta que los terrenos estarán ocupados durante, como mínimo, los próximos seis años, independientemente de que la chimenea se declare BIC o no finalmente.

El gobierno local incluyó una modificación en la moción presentada por el BNG para incluir un informe previo elaborado por los distintos concellos afectados por los cierres de las centrales, a través de la Asociación de Municipios para una Transición Energética Justa, que ya exigía estas compensaciones.

"Entendemos que é un agravio e nese informe xa se pedía que se actuase para que se puidese paliar esta situación a través de normas especiais para establecer transitorialidade sen perda de valor inmediato para os concellos", indicó la edila de Industria, Ana Pena, que se remitió a las primeras reuniones ya en el año 2019.

En el mismo pleno, la titular de Industria avanzó que Augas de Galicia "vai iniciar de oficio o trámite para liberar a captación de auga da central térmica" y anunció que convocará al Instituto de Transición Justa y a la Consellería de Industria para abordarlo y el BNG solicitó una reunión con la coordinadora de auxiliares de Endesa y con el comité de empresa de Einsa para valorar la situación actual de los trabajadores.

Con respecto a los terrenos de Endesa, en el pleno también se puso el foco en la importancia de desarrollar suelo industrial a la espera de que este enclave pueda utilizarse. Pero, aunque todos se mostraron de acuerdo en la necesidad "urgente" de disponer de suelo industrial, la moción del BNG de impulsar una nueva área en O Aparral no salió adelante por el voto en contra del PSOE, que incidió en la necesidad de finalizar un estudio de detalle de la superficie y los costes concretos antes de iniciar ningún expediente.

Otras mociones

Piden a la Xunta más plazas en el centro de día En el pleno se aprobó otra moción del BNG para demandar a la Xunta ampliar las plazas en el centro de día de las 16 actuales a las 30 posibles. Se incluyó una enmienda del PP para pedir al Gobierno central más fondos para Dependencia y otra del PSOE para exigir obras en el centro y el edificio intergeneracional.



Policía y médicos

La necesidad de cubrir plazas en la Policía Local, la creación de espacios sin humo o la falta de médicos fueron otros debates, pero sin acuerdo.