Uns 350 alumnos chairegos xogan e contan contos en Viladonga

"É un pouco difícil, pero moi divertido", aseguraba Marcos mentres traballaba para baleirar unha bugalla e darlle forma á súa propia 'curuxa'. "Tes que ter moito coidado, hai que meter o pau e sacar o po, lavar con auga e despois soprar e conseguir que soe", resumía a súa compañeira Ariadna.

Eles dous son alumnos do Ceip Rosalía de Castro de Pol e onte gozaron, xunto a máis de 20 compañeiros de terceiro a sexto de primaria, do obradoiro de xoguetes dirixido por José Manuel García Fernández no Museo do Castro de Viladonga, incluído nas actividades que esta institución está a organizar para escolares co gallo do Nadal.

Nenos e nenas do Ceip Rosalía de Castro, no foso do castro e no obradoiro de xoguetes. C. PÉREZ

En total, son ao redor de 350 os alumnos que pasan esta semana polas instalacións do museo e visitan o castro, participando ademais nas citas propostas. Luns e martes houbo contacontos con Soledad Felloza; onte e hoxe, argalladas e xoguetes; e o venres tocará rir a esgalla con Peter Punk.

"Ensínolles o que é o xoguete tradicional, que estivo vixente no rural ata os anos 60", di García, natural de Lourenzá e responsable, xunto a Xosé López, de catro libros ao redor dos xoguetes naturais ou feitos de refugallo.

Uns e outros tipos de divertimentos puideron velos, sentilos, tocalos e ata competir con eles -houbo carreiras de tiramortos- onte os escolares de Pol e os do Ramón Falcón de Castro de Rei, dous dos centros que participan nas actividades de Viladonga xunto ao Monseivane de Lanzós e ao Terra Chá de Román, de Vilalba, ao Ceip de Muimenta, ao Aquilino Iglesia Alvariño de Abadín e ao Ceip O Salvador da Pastoriza.

Obradoiro de xoguetes. C. PÉREZ

OBRADOIRO. O broche de ouro porao este sábado, ás 17.00 horas no museo, o obradoiro 'E se facemos xoguetes en familia'. José Manuel García Fernández guiará este taller, dirixido a menores de seis a doce anos, acompañados por un ou dous adultos. Para máis información ou apuntarse, pódese chamar ao 982.87.01.60.