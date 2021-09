O universo do torno en 62 pezas

Un total de 62 pezas doutros tantos torneiros participantes na exposición do XXI Encontro Internacional de Torneiros da Madeira de Galicia, que vén de clausurarse en Xermade cun grande, e case que inesperado, éxito de participación, logo dun ano de parón por mor da pandemia, dan xa forma á edición número 14 da mostra itinerante Contornos.

Igual que en edicións anteriores, foron os relatores os encargados de escoller a que visen como peza máis representativa das exhibidas por cada torneiro, que á súa vez conforman un exemplo colectivo da inmensa variedade de creacións que poden deseñar estes artesáns da madeira.

"Sempre pensamos que está todo visto e chega unha nova edición e vese que a imaxinación da xente non ten límites", di Alfonso Franco, presidente de Amigos da Madeira das Pontes, entidade organizadora do encontro xunto ao Concello de Xermade.

E non só iso, senón que ano a ano van atopando exemplos da utilidade que teñen os obradoiros que en cada edición se promoven da man de reputados mestres internacionais das labras.

"As técnicas explicadas aquí polos relatores apréndenas e aprovéitanas", precisa Alfonso Franco, que pon exemplos que poden verse na XIV Contornos: "Na mostra deste ano hai unha copa na que se emprega o tallado excéntrico, explicado aquí en 2016 por Nikos Siragas, e algunha peza na que se usa a técnica da celosía, que se puido aprender no obradoiro de Margaret Garrard de 2017", apunta.

Foi esa mellora progesiva na arte en madeira, xunto co incremento de pezas e de torneiros, o que hai unha década levou a promover a primeira edición de Contornos, co obxectivo de darlle continuidade ao encontro ao longo do ano e que este non se circunscribise só a eses poucos días nos que o pavillón xermadés se converte na capital do torneado.

E a exposición itinerante tamén se foi perfeccionando froito de diversas colaboracións, entre elas a da escola de Formación Profesional da madeira de Ortigueira, ata a infraestrutura actual, onde as pezas se expoñen protexidas en vitrinas, tal e como puido comprobar o público que acudiu a ver a selección de pezas feita en 2019, que pasou por Narón, Vilalba, As Pontes ou as Fragas do Eume.

A mostra viu interrompida a súa peregrinaxe pola pandemia e a de 2020 só se puido seguir a través das redes, pero en Amigos da Madeira confían en que esta nova proposta de Contornos poida facer múltiples paradas, aínda que polo momento non hai ningunha fixada. Se algún concello ou organismo quere solicitala, só ten que poñerse en contacto co Concello de Xermade.