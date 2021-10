Igrexa de Vilarente: unidos nun cómaro verde de vida infinda

O lugar

Á igrexa de San Xoán pódese chegar dende Moncelos, deixando a LU-113 e subindo pola estrada que pasa onda o antigo colexio, ou dende a LU-P-0102, collendo o desvío que está fronte á casa natal de Aquilino Iglesia Alvariño.

Celebración

As misas, por cuestións organizativas, celébranse os venres cada 15 días, dúas veces na igrexa e a terceira na capela de Santa Margarida, para logo volver comezar o ciclo.

Coidado

A asociación de veciños encárgase da conservación da zona, na que promoveu diversas melloras.

Aí, debaixo da terra, está a historia. A dos vellos moradores castrexos que unha vez poboaron as terras de Vilarente. Dous mil anos despois, un deses cómaros verdes que inmortalizou Aquilino Iglesia Alvariño segue a custodiar a vida, a terreal e a celestial, dos veciños do poeta.

A histórica igrexa é un punto de encontro veciñal. Nas misas quincenais e nas citas que se celebran ao seu carón: as festas parroquiais, as comidas veciñais e ata o pagán Entroido, deixando o silencio cotián un oco para as conversas, para as risas e, de cando en vez, tamén para o pranto. É lei de vida.

O templo na honra a San Xoán, o centenario cemiterio ao que se lle foron sumando fases, o campo da festa, os vellos castiñeiros, o antigo cristo de altura minguada, recolocado logo da Guerra Civil, e ese novo palco da música que veu substituír unha vella estrutura de similar cometido, conforman un conxunto que o visitante se atopa case de xeito inesperado, a recompensa ao final da subida, aínda que para os veciños estea integrado na súa paisaxe diaria.

E quizais uns e outros, logo de (re)descubrir este cómaro, poidan sentir un anaquiño da inspiración creadora de versos: "Desde entón xa non foi máis que un ledo poeta da súa terra".