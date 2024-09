Unidos na convivencia e no recordo ao carón do Miño

As condicións meteorolóxicas fixeron que o punto de encontro non puidese ser o Pedregal de Irimia de Meira, pero a celebración da XII Festa da Afirmación e Dignidade, promovida pola Irmandade Manuel María e a asociación Xermolos, seguiu o programa previsto para que vise a luz nunha lectura conxunta un manifesto "de convivencia" e se homenaxease a Mario Outeiro e, moi especialmente, a Xosé Manuel Carballo outorgándolles as Mans de Irimia.

A obra do artista meirego Manuel Pardo simbolizou o agradecemento ás traxectorias "diferentes e coincidentes", como as definiu Xulio Xiz, de Outeiro e Carballo, unidos ademais por un vínculo familiar ao emparellar hai máis de dúas décadas o primeiro coa sobriña e afillada do segundo.

Aínda que eran dous os homenaxeados, o maior recordo, cargado dunha inmensa emoción entre os presentes nos cabanóns de Meira, foi para o crego de Castro de Rei.

Intervencións da familia de Xosé Manuel Carballo. M.ROCA

"Era un amigo grande e un home que creou patria e foi facho para a Terra Chá. Un home que nunca morreu —hai xa sete anos do seu pasamento—, aínda que fisicamente non estea presente", afirmou Xulio Xiz antes de que Fe e Ánxeles, irmá e sobriña de Carballo, recollesen a título póstumo a Man de Irimia e trouxesen ao presente a un referente na cultura galega —Fe leu o seu texto pola inauguración da traída da auga dende as fontes de Quintela, no que falaba do río Miño—.

Máis recordos e un aniversario

Despois foi o turno de Mario Outeiro, do que destacaron a súa traxectoria política, de escritor e de profesor. Recoñeceu non sentirse merecedor desta homenaxe, pero comprometeuse a "defender os trazos da nosa identidade" e non desperdiciou a ocasión de destacar os "moitos méritos" que fixo Xosé Manuel Carballo ao longo da súa vida.

Aínda así, quixo salientar un, coincidindo este sábado co 20º aniversario da aprobación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que "segue a ter moito de vixencia e pougo de vigor" e do que Carballo foi membro activo na súa redacción. "Esto é só unha pequena pincelada que pode exemplificar toda unha vida dedicada aos demais", concluiu Outeiro.

Reivindicacións

Como é habitual nesta cita, leuse o manifesto escrito por Mero Iglesias, no que fixo un chamamento a non esquecer o pasado, xa que, senón, "quedamos ignorantes" e a "lembrar para recoñecernos".

"Falamos de dignidade pero a afirmación faise necesaria, firmes para opornos á mentira, á inxustiza. Poñer a bo seguro aquel pensamento limpo que vén dun sentimento de amor ao noso, amor á Terra", recollía o texto.

"Non temos porque andar mendigando porcentaxes da nosa lingua nin da nosa cultura", dixo Mero antes de dar paso a outros colectivos, como Madia Leva, que fixo un repaso á situación dos presos políticos en Galicia, ou a asociación cultural Avelino Díaz, que segue reivindicando que se lle dedique o Día das Letras Galegas ao poeta meirego.