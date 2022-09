Unidas para dinamizar o rural en Ribeira de Piquín

Suma xa 27 anos, pero a pandemia freou as celebracións cando tocaban, así que agora que o virus o permitiu, a Asociación de Mulleres Rurais de Ribeira de Piquín organizou unha excursión para conmemorar o seu medio século de vida.

Unha taciña, un bolígrafo e un pano foron os agasallos que recibiron as preto de 60 persoas que se sumaron a unha viaxe que tivo como destino A Mariña, cunha comida en Barreiros ou un paseo en barco pola ría de Ribadeo. Mais tan importante como ese recordo físico de tan significativa efeméride son as numerosas actividades que levan organizado e aínda promove a entidade co obxectivo de servir de punto de encontro e de dinamizar o pequeno municipio de Ribeira de Piquín.

"A asociación xurdiu dun grupo de mulleres, coa idea de facer algo, de ter algo de ambiente na Ribeira", lembra Rosa Rois, actual presidenta da entidade e unha das socias fundadoras, que xa leva pasado por distintos cargos nunha directiva na que hoxe a acompañan Felisa (vicepresidenta), Marisol (tesoureira), César (secretario), e tres vogais.

Rosa fai un balance moi positivo destes anos, ao entender que a asociación fomenta "a relación entre os veciños". "Hai persoas coas que ao mellor non te ves en meses, no concello hai bastantes lugares con pouca xente, e grazas ás actividades vémonos", indica. Concreta tamén que hoxe son "ao redor de 70 socias e socios, porque tamén temos homes", a maioría do propio municipio, aínda que tamén suman xente de Meira.

Ao longo destes anos deixan organizadas numerosas actividades, coma cursos de manualidades ou de cociña, viaxes ou clases de ximnasia, propostas que tiveron que suspenderse pola pandemia, pero que retoman nesta nova temporada, na que de cara a primavera tamén confían en recuperar a súa tradicional comida anual.

Xa teñen previstos ademais dous cursos de manualidades, que se impartirán nos seu local social, no colexio vello do Chao de Pousadoiro, e outros dous de cociña, que terán lugar nas instalacións do centro de día. Tamén é neste onde organizan as clases de ximnasia, no marco dun programa da Deputación, ademais de facer uso dos aparatos do centro de día, que comparten cos usuarios.

Para poder sacar adiante estas propostas é básica a colaboración do Concello, pola que a asociación está moi agradecida, igual que o goberno local salienta a achega que supón ter un colectivo coma o das mulleres rurais no municipio, ao que lle conceden todos os anos unha subvención nominativa.

"É importante ter unha entidade que presenta a tanta xente e nós estamos moi contentos de que siga sendo tan dinámica", destacou o alcalde, Roberto Fernández Rico, quen fixo tamén fincapé na súa polivalencia á hora de organizar actividades, facer propostas ou incluso promover obras.