Unha historia en cartas

Cando Domingo Barral casou con Virtudes Rodríguez, no ano 1955, xa era carteiro. Esa é a súa data de referencia, nunha época na que a de carteiro era unha profesión familiar. Despois del, o primo, o sobriño e o fillo deste último seguiron coa profesión. Pero o primeiro foi o seu pai. Domingo xa lle axudaba de neno cando, para non obrigalo a cambiar varias veces a roupa dos labores na terra —ser carteiro e labrego compaxinábanse— ía el mesmo a entregar as cartas.

Na época do seu pai, e nos comezos de Domingo como carteiro, o reparto non se facía a domicilio, senón que eran os propios veciños os que ían buscar a correspondencia á súa casa, á casa do carteiro. Sen embargo, cando algunha tiña certa urxencia ou o veciño non aparecía, achegarse á misa ou levalas á escola era o xeito natural de facilitar o reparto.

O recorrido, nun inicio, limitábase a ir buscar á estación de tren as cartas que chegaban nun saco, e que levaba á súa casa, a catro quilómetros. Unha bicicleta de paseo, unha moto Derbi e un Renault 4 foron os medios de transporte que utilizou ao longo dunha carreira de 40 anos. Unha carreira que estivera a piques de deixar, polo pouco que gañaba nun inicio, e de non ser pola recomendación dun funcionario, que lle instou a preparar a oposición, "o que tamén foi unha aventura, porque daquela só había un coche de liña de Guitiriz a Lugo", indica.

O esforzo pagou a pena. Domingo Barral sacou a praza e continuou repartindo, primeiro na taberna familiar e, coa chegada da democracia, a domicilio e acompañado xa de moitas máis mulleres —Correos foi a primeira empresa pública en incorporar mulleres á plantilla—. Pardiñas, Santa Mariña, O Acevedo, Os Vilares... Aos seus 95 anos, a memoria non lle falla para trazar ese mapa. E xustamente nel comeza o máis interesante da historia.

CONSTELACIÓNS. "Para coñecer o que é o noso traballo, basta conducir por unha estrada secundaria pola noite en Galicia, e ver a cantidade de puntiños de luz dispersos nas súas beiras. Nós imos a todas esas casas", indicaba Jaime Rodríguez, xefe de sector de distribución de Correos en Lugo, xusto antes de comezar o reparto polos distintos concellos que abarca a carteiría de rurais da cidade. Dato que, por outra banda, tamén explica que Galicia concentre, dada a súa dispersión característica, o 15% dos carteiros de todo o Estado.

Esas constelacións de estradas que se formaban —e se forman—son tamén de afecto entre veciños. "Eu moitas veces era case un taxista, que levaba á xente dun lugar a outro, ou un recadeiro", indica Domingo. "Tamén ía cun sacho no coche, por se había que tapar algunha fochanca", engade ríndose.

A carta repartíase rápido, pero para todo o demais necesitaba máis tempo. "A carta ten que saír soa", explica Barral, en referencia ao sistema de clasificación que tiña que levar a cabo antes de calquera saída, e que facía posible o seu lema: "Que non quedase casa por repartir". Tamén el, hoxe, volvería ser carteiro. "El é moi sociable e gustáballe moverse todos os días", indica a súa muller. E os ollos de Domingo fervellan, tal vez lembrando esas constelacións.