Unanimidad en el pleno de Cospeito para respaldar la aprobación inicial del PXOM

La corporación de Cospeito respaldó con unanimidad la aprobación inicial del PXOM, un documento "vital" para el concello y muy ansiado tras muchos años de larga espera.

"Xa acadaramos unanimidade na comisión informativa tras diversas xuntanzas e celebro que iniciemos con consenso a aprobación do PXOM", expresó el regidor de Cospeito, Armando Castosa, que indicó que "nos tempos que corren é difícil o consenso e a unanimidade", por lo que felicitó a todos los miembros de la corporación.

"O PXOM ou é de todos ou non é e queremos que sexa un plan xeral dos veciños", destacó el alcalde de Cospeito, que habló de "un instrumento importantísimo de ordenación e planificación urbanística", que se podrá consultar, una vez que se publique en el BOE, durante los dos meses que durará la exposición pública.

"Abriremos unha oficina, aínda non sabemos se no consistorio ou na casa da cultura para que teña a maior difusión e para que os veciños o poidan consultar e resolver as súas dúbidas para presentar propostas e alegacións", indicó Castosa, que reconoció que por el momento aún no está decidido ni el horario ni cuantos días a la semana abrirá este servicio. "Iremos vendo por demanda", concluyó, y barajó la opción de que las reuniones se dividan entre Feira do Monte y Muimenta, los dos núcleos urbanos, a petición de la oposición.

"Votamos a favor, é un voto de confianza porque o PXOM é de todos e queremos que sexa o mellor posible. Non vai ser fácil nin vai quedar ao gusto de todos e hai moito que moldear, polo que pido que continúe a colaboración entre todos", expresó la portavoz del PSOE, Rosa Morán.

Desde el BNG, Iolanda García también se mostró "contenta de que saia adiante o PXOM", "algo moi complexo e un reto que temos que sumir". "Foi algo moi lento, iniciouse en 2001 e 18 anos despois por fin se ve plasmado no papel", indicó la nacionalista.

El regidor de Cospeito reconoció que los plazos se demoraron demasiado en el tiempo y precisó que se abrieron más de 140 expedientes en el proceso, pero explicó que Cospeito es un "concello rural e disperso" y que el reto del PXOM, que es "un plan vivo", pasa por la delimitación de los núcleos rurales. "Aí estará a clave", indicó el regidor.

En el pleno ordinario de este viernes, que se celebró unos días más tarde de los habitual, además, se aprobó la adhesión conjunta como corporación a la iniciativa del pacto de alcaldes para el clima y la energía, tras llegar a un acuerdo porque el PSOE presentó una moción y el PP también llevó la iniciativa.