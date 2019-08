Una vida de emociones sobre el tapiz

No levantaba ni un palmo del suelo cuando decidió iniciarse en la gimnasia rítmica. La vilalbesa Tania Gayoso, natural de la parroquia de Ladra y vigente campeona gallega en la modalidad de promoción —título que conquistó hace dos meses en Ourense—, quiso seguir los pasos de su hermana mayor y se inscribió con solo cuatro años en las escuelas deportivas municipales de Vilalba. Unos inicios que recuerda con nostalgia y sonrisas. Como si no hubiese pasado el tiempo. Y hace ya dos décadas.

"Recordo que ía a mil actividades, pero dende o principio a ximnasia rítmica foi o que máis me gustou. Non o entendía moi ben, pero para min era divertido e tiven moito ‘feeling’ dende o principio coa adestradora", recuerda Tania, que a base de aprender "funme enganchando", reconoce.

De las escuelas municipales de Vilalba dio el salto al club Violeta. "Un día que estaba esperando pola miña irmá fixéronme unha pequena proba. Dixéronme que entraba no club, fíxome moitísima ilusión aínda que non sabía moi ben que significada iso", rememora entre risas la gimnasta, que con solo seis años se inició en la competición, subiéndose al tercer cajón del podio en su primera participación en un campeona gallego en la categoría prebenjamín.

Una de las medallas más bonitas de su larga carrera, junto a otro bronce conquistado con un conjunto federado en nivel absoluto. "Chegamos a participar no campionato de España, o nivel era altísimo. Fixemos unha participación moi digna e foi unha experiencia incríble, das máis bonitas que vivín nunca na miña vida", relata Tania, quien pese a sumar ya 24 años no piensa en una retirada a corto plazo.

"É un deporte moi esixente. Require moito traballo físico e técnico, pero tamén a nivel emocional. Non hai nada na vida que me aporte o que me aporta a ximnasia. Por iso quero seguir", añade la joven deportista vilalbesa, que espera seguir vinculada a esta disciplina "ata que o corpo aguante, porque a mente está completamente comprometida en seguir", confirma.

Y es que aunque compatibilizar los entrenamientos —que varían en función del nivel de competición y de la cercanía de los campeonatos— con su día a día —actualmente está opositando— no resulta fácil, su idea es seguir siempre muy vinculada a la gimnasia.

"Son xuíza de ximnasia rítmica e tamén teño intención de facer o curso de adestradora, non entendo a vida sen este deporte", afirma con una gran sonrisa, la misma que despierta en todas las personas que tienen la oportunidad de disfrutar de ella sobre el tapiz, un pequeño elemento en el que Tania destaca por su expresividad, por transmitir como nadie las emociones y por su manejo corporal.