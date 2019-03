Una barrera a la puerta de casa

ABADÍN. Como un muro. Así ve Pilar Fernández López el desnivel de más de doce centímetros que hay frente a su vivienda de Abeledo, en Abadín, una barrera arquitectónica infranqueable para la silla de ruedas en la que se desplaza al tener una minusvalía reconocida del 84%.

El Concello asfaltó la pista municipal que discurre frente a su casa "en ata tres ocasións nos últimos 20 anos", lo que fue incrementando poco a poco su altura. "As últimas obras conseguín paralas falando co encargado, se botasen esa capa subiría moito máis", dice, mientras repasa mentalmente cuándo denunció por primera vez el problema.

"De palabra non sei cantos anos levo loitando; con papeis, dende 2013", cuenta la mujer, que ha presentado numerosos escritos en el Ayuntamiento y llevó incluso su situación "desesperada" ante el Valedor do Pobo en 2015.

"Non hai ningún tipo de resposta. O Valedor leva máis de tres anos dándolle prazos ao Concello para facer algo e non o fan", critica, y se lamenta al considerar que "non é normal que unha institución pública como esta non pare de poñerme atrancos en vez de quitarmos".

En 2016, y ante la falta de respuestas, un grupo de 56 amigos de Pilar firmaron un escrito para solicitar de nuevo la intervención del Valedor do Pobo para que la vivienda quedase en perfectas condiciones de accesibilidad y saneamiento.

Además, presentaron un informe técnico de un arquitecto valorando en 5.600 euros el coste de retirar la barrera. Pero esa obra nunca llegó.

La mujer contará su historia en un vídeo que respalda el director de cine Jorge Coira y que grabó su sobrina Clara

Por eso, esta vecina de Abadín, de 69 años, quiere seguir dando visibilidad a su problema y buscar una solución "urxente" que le permita de nuevo salir y entrar sola de su casa.

Con la ayuda de sus amigos ha iniciado una campaña en Change.org que suma ya más de 2.300 firmas, y en la que se exige que se "cumpra coa normativa legal sobre accesibilidade", al considerar su caso como "violencia institucional contra as mulleres".

En los próximos días, además, saldrá a la luz un vídeo de alrededor de dos minutos de duración en el que Pilar cuenta su historia, una pieza que fue grabada este sábado, y que cuenta con el respaldo del director de cine Jorge Coira.

Su hermano Carlos y su sobrina Clara, junto a Iván Sarceda, fueron los encargados de llevar a cabo la grabación. "Queremos visibilizar o problema de Pili. Amosar que é moi fácil de amañar, pese a todo o tempo que leva enquistado", dice Carlos Coira, avanzando que el trabajo audiovidual se colgará en Vimeo o Youtube para que todo el mundo pueda tener acceso a él.

RESPUESTA. El regidor de Abadín, José María López Rancaño, quiso explicar ayer que el informe técnico al que hace referencia la afectada, y con el que cree que se podría eliminar la barrera frente a su casa, "es inviable".

"Los técnicos que vinieron confirmaron que no es viable, no es una cuestión de dinero, es que lo que pretenden es hacer un socavón, rebajar unos 40 centímetros y eso no es posible técnicamente", defendió.

Además, afirmó que el Concello "no tiene ningún inconveniente en solucionar el problema, siempre y cuando haya un ingeniero que vea que la obra es viable y que esta no perjudique a terceras personas".

"No hay nada personal en contra de ella, es una vecina más de Abadín y como tal vamos a intentar solucionar el problema", afirmó López Rancaño.