Un reto histórico para el Rácing Vilalbés

El Rácing Vilalbés está a punto de cerrar la que sin duda será su mejor temporada de la historia. Con la clasificación para la fase de ascenso a Segunda B en el bolsillo y 68 puntos en su casillero -batiendo su propio récord de 67 en la categoría-, afronta hoy a partir de las 18.00 en A Magdalena su último partido de Liga contra el Laracha, ante el que un solo punto le valdría para asegurarse la tercera plaza que ocupa actualmente y conseguir así el mejor puesto en Tercera División en sus 87 años.

"Es un partido importante porque no todos los días se tiene la posibilidad de alcanzar la mejor clasificación del club. Estamos ante un reto muy bonito e importante, que es entrar en la historia del club como el equipo mejor clasificado en Tercera División", aseguró el entrenador del Vilalbés, Óscar Gilsanz.

Respecto a una posible relajación tras haber asegurado en la pasada jornada el play off, el técnico es tajante. "No deberíamos caer en eso. Es cierto que esta es una situación para disfrutarla. El play off no era una obligación, por lo que se vive de otra manera porque es un premio. Pero la filosofía del club es competir siempre al máximo. Y nos divertimos cuando lo hacemos", dijo.

Por ello, Gilsanz recuerda que el Rácing Vilalbés es un equipo "fiel a su identidad, que es competir con los cinco sentidos en cada partido", por lo que está seguro de que "no va a relajarse" y que irá a por la victoria.

El conjunto rojiverde es tercero con 68 puntos, dos más que el cuarto el Alondras, que disputa la cuarta plaza con el Arousa. Para que el Vilalbés caiga un puesto, tendría que perder y que el conjunto de Cangas gane. Si los chairegos empatan y los cangueses ganan, empatarían a puntos, pero los primeros tienen el golaverage particular a su favor, por lo que el Vilalbés sería tercero.

Enfrente tendrá esta tarde a un Laracha que es decimocuarto con 41 puntos y que aún no está matemáticamente salvado por los arrastres que pueda haber por los descensos de equipos gallegos de Segunda B. "Viene en una situación complicada y yo consideraría que un poco injusta. Le deseo lo mejor y que el año que viene siga en Tercera, pero nosotros no podemos pensar en el rival, sino en el reto que tenemos por delante", sentenció Gilsanz sobre un partido "muy interesante por lo que nos jugamos los dos equipos".

Para este encuentro, siguen sin estar disponibles Muiña, Rubén Gómez -aunque ya empezó a entrenar- y el juvenil Moreda, mientras que Xusto regresa a la convocatoria. El equipo titular podría ser: Marcos Souto, López, Xusto, Antonio, Buyo, Javi Varela, Make, José Varela, Villares, Álex Pérez y Sergio Arias.