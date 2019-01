«A decisión de volver foi miña. Preguntáronme que quería facer e díxenlles que volver a casa». Así explicó Diego Villares su regreso necesario al Rácing Club Vilalbés, apenas unos meses después de fichar por dos temporadas por el filial del Deportivo de A Coruña.

El Fabril cederá hasta el final de la presente campaña al centrocampista de Samarugo, que llega con la ilusión y las ganas de "axudar ao equipo a saír de onde está". "Atópome ben fisicamente, aínda que tiven unha lesión antes do Nadal. Pero chego con forzas e ganas de axudar en todo o que poida", dijo, mientras explicó el porqué de su vuelta al club donde se crió y creció como jugador.

"Non tiña continuidade no Fabril -solo participó en 10 partidos, algo más de 300 minutos, en los que consiguió un gol-, así que para min volver a casa non ten porqué ser algo negativo. Aquí espero ter máis oportunidades de xogar", indica el joven, que define esta cesión como "unha pausa no contrato co Dépor".

"A decisión de volver ao Vilalbés foi miña, non tiña continuidade no Fabril e quería xogar"

Antes de llegar a este acuerdo, Villares tuvo ocasión de hablar con el presidente, Francisco Ruiz, y con el actual entrenador, Simón Lamas. "Polo que me din, están moi contentos de que volva", dice, recordando que con el técnico guarda una relación muy estrecha de amistad.

"Só me adestrou un ano en xuvenís, cando eu xa empezaba a xogar co primeiro equipo. Pero para min sobre todo é un amigo. Alegreime moito da aposta do clube por el para adestrar, xa lle tiña que ter chegado a oportunidade antes. Está onde se merece", asegura el joven centrocampista, que ayer mismo ya se puso a las órdenes de Lamas.

"Atópome ben físicamente e con moita forza e ganas para axudar ao equipo a saír de onde está"

Poco o nada queda del equipo que dejó hace apenas unos meses y con el que consiguió una temporada histórica para los chairegos, pero no es algo que le preocupe en exceso. "Houbo moitos cambios de xogadores, ademais de que están noutra situación na clasificación, pero creo que me van recibir ben e que vou tardar moi pouco en adaptarme", espera Villares, centrado ya en los objetivos de su nuevo equipo.

"Gustaríame que se repetise unha temporada como a do ano pasado, pero hai que pensar que agora o primordial é conseguir a salvación. Creo que hai equipo para facelo, é posible", pronostica el centrocampista, que pide el apoyo de la afición para esta segunda vuelta.

¿Y si pudiese elegir cómo será el partido del regreso? "A poder ser con victoria, sumando para ir a máis", concluye con una sonrisa.