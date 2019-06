Un regreso a lo grande en Narón

Hacía años que no competía en esta clásica cita automovilística, pero el regreso ha sido por todo lo alto. El piloto chairego Manuel Sandamil logró firmar una brillante actuación en el Rally de Narón, el que consiguió situarse en la octava posición de la clasificación general.

"Cambiaron o formato de só tres tramos a tres pasadas. Foi un rally moi dinámico e seguido, atractivo para os participantes, pero tamén para o público", confirmó Sandamil, quien estuvo acompañado en esta hazaña por el copiloto Adrián Varela.

"Non é o mellor resultado da miña traxectoria, xa que o ano pasado logrei un sétimo posto no Rally San Froilán, pero estamos moi contentos porque facía moitos anos que non participabamos en Narón", añadió, explicando que compitieron con un Suzuki Swift N5.

PRÓXIMAS METAS. Entre los próximos objetivos de Sandamil está participar en la siguiente prueba del campeonato gallego, que se disputará a mediados del mes de julio en Salvaterra do Miño.

"Un dos nosos patrocinadores principais é desa zona e se conseguimos o respaldo económico participaremos no Rally Sur do Condado", avanza el piloto chairego, quien espera seguir sumando buenos resultados.