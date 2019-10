Un puzzle de hard rock

La tecnología lo cambia todo. También la música. Ya no es imprescindible quedar para ensayar, juntarse para tocar o tener una banda para sacar un disco. Y el nuevo trabajo de Zelion, el proyecto del pontés Marco Antonio Justo, Maca para los que lo conocen, es un ejemplo.

El pontés, bajista de Talesien desde hace cuatro años, lleva media vida tocando —empezó en 4MPDK, para pasar por Hydra y por Raze antes de recalar en su actual banda— y en 2011 se embarcó en un proyecto diferente.

"Zelion no es una banda tradicional, no nos juntamos a ensayar ni para tocar. Es un proyecto mío de hard rock melódico, compongo yo todo, música y letras, y cuando está todo listo entran los demás actores", explica el pontés, que acaba de sacar su segundo disco, 1107, tras estrenarse en 2013 con Ángel caído.

Cada uno hace su papel y luego se ensambla todo. Ni siquiera se juntan para unir sus ritmos. Eso también se hace en la distancia. Unos graban en casa, otros en estudio, y en Pousada Son, en Ames, se creó el resultado final. "Es lo que tienen las tecnologías", resume con una sonrisa.

"Yo me encargo de las guitarras, los bajos y los teclados y Carlos Varela —que en este segundo proyecto estuvo casi tan involucrado como él— de la voz. Aparte esta vez incorporamos una batería real, de la mano de Anxo Silveria, de Talesien, y hubo muchas colaboraciones para solos de guitarra como las de José Rubio, Fran Almodóvar, o Nano Viskendi, también de Talesien.

Su nuevo disco, compuesto por diez temas, ya está a la venta en el Facebook y en el bar La Cueva de As Pontes

"Lo mejor de grabar así es que cada uno se gestiona el tiempo como quiere y la tecnología actual permite que sea posible. Lo peor es que a veces se pierde el contacto que no se puede explicar con la música, las sensaciones", apunta, mientras habla de un trabajo de diez temas y unos 43 minutos que está teniendo una buena acogida. "Quizás algo más de lo esperado", asegura.

"Aquí solo hay autoculpas si no sale como uno espera", dice, al tiempo que indica que hay disco físico —lo vende en el Facebook de Zelion y en el bar La Cueva, en As Pontes— y que también saldrá en plataformas digitales. ¿Conciertos? "De momento no. El objetivo no es ese, es hacer música y que a la gente le guste".