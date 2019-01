Un museo para as mans de Víctor

NADA DO que se vai contar nestas liñas é novo, pero é merecente de ser recordado. Víctor sería un home normal e corrente de non ser porque tamén é Corral, apelido de artistas. Mais a el este concepto quédaselle curto. Todo o mundo debería saber deste home tan polifacético como entregado á arte e á vida e, para o que non saiba, Víctor estarao agardando na súa casa de Baamonde para abrirlle as portas da mesma. Se se ten sorte, un ata pode asomarse ao seu día a día contado por el mesmo.

A xornada comeza para Víctor Corral cando Baamonde aínda se está espreguizando. Como deportista que foi non é quen de deixar o vicio, así que cada mañá retorna a facer un pouco de ximnasia, quizais para recordar os tempos nos que collía a bicicleta e ía ata Mondoñedo para ver o Rei das Tartas, ou ben para manterse en forma. Todo é posible.

Despois desa rutina, chega o momento máis agardado polo artista: a apertura de portas do museo. Ou da súa casa, porque é todo o mesmo.

Non hai moito recibiu dun veciño a primeira ilustración que fixo, agochada dende hai 70 anos onde levaba a pacer as vacas

A contagotas, comezan a chegar os primeiros interesados e, algún día, tamén entran en masa en forma de excursións de 40, 50 ou 60 persoas. É aí cando Víctor colle o micrófono —única maneira de chegar a todos os presentes— e dá unha clase de etnografía e cultura. Que o propio artista —escultor, pintor, fotógrafo, gaiteiro, cantor, canteiro e poeta— sexa o guía dun museo é algo que un non se atopa a diario. Será por iso que os libros de firmas dos visitantes que acubilla no taller supuran eloxios e piropos en cada dedicatoria. Non é para menos.

Con cada peza —e cóntanse por centos— hai unha historia detrás. A historia do porqué, ou a historia do como, pero sempre ten algo que contar. O percorrido comeza coa vaca Marela, á que en inverno "lle sae pelo verde", apunta con enxeño Víctor. Iso é porque lle deixa ao musgo apoderarse temporalmente das súas creacións, xa que por algo é "protector de plantas, animais, árbores e persoas", e co lique non ía ser menos. A carón da vaca e do seu tenreiro, está a pequena pastora inmóbil coidando do seu gando chova, neve ou quente o sol. Coma o resto das obras, ela tamén prefire o bo tempo para relucir como é debido.

A viaxe continúa polo caseto do can Tuli, sempre vixiado polo gato, e chega a estrela do xardín: Eva, a primeira dona, rodeada de auga para manter a súa privacidade. Tamén habitan no xardín de Víctor dende hai moitos anos a parella de namorados feita de castiñeiro que "seguen queréndose porque nunca discuten".

Todo salpicado de representacións de pombas e algunha que outra creación contemporánea, tamén se entrevé a cara dun neno que non é outro que o propio Víctor plasmado nun anaco de cuarcita e granito. É a imaxe de cando era gandeiro, oficio que desenvolveu ata os 18 anos e que lle permitiu descubrir a súa verdadeira vocación. Aínda non hai moito recibiu das mans dun veciño a primeira ilustración que realizou, con só dez anos. Era a igrexa de Baamonde e estaba agochada, despois de sete décadas, no lugar no que levaba a pacer as vacas.

O recordo aos seus pais, á súa avoa Rita, que fixo de avoa e de inspiración, e aos seus irmáns están presentes en cada recuncho.

O amor pola familia a través da súa muller Telvi, as fillas e as netas, convértese no "máis especial da miña vida", todo acompañado de altas doses de crenza relixiosa, polo que non é de estrañar que se tivese que elixir unha das pezas que viven no xardín sería a do Creador. Tampouco se fai raro que pedra a pedra levantara a capela a carón da súa casa, tamén feita coas súas mans e sen planos. Tal vez, ao seu curriculum haxa que engadir as dotes de arquitecto.

Centos de pedras e minerais que te levan polo mundo adiante, madeiras tan autóctonas como o buxo e o breixo, elementos tan comúns como os ósos de oliva e algún tan particular como o marfil son un lenzo en branco para Víctor, quen tamén se atreve coa pintura ao óleo e a acuarela "cando se vai a luz e se acaba o día". Outras veces fai poesía escrita, porque poesía é todo o museo.

De pouco serve explicar a través das letras o que se pode vivir de preto. Iso si, con tempo, porque ás présas a maxia non funciona igual. As mans e a creatividade de Víctor Corral son as encargadas de transformar o que toca, dá igual a materia, e iso é digno de museo.