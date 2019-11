Sin complejos y con muchos sueños todavía por cumplir. Así se presenta el equipo de O Esteo, el modesto club de fútbol sala de As Pontes, que nació hace quince años de la mano de dos amigos —Fran Fernández y Juan Rodríguez, presidente y vicepresidente—, y que hoy celebra por todo lo alto una hazaña histórica en su primera participación en la Copa del Rey.

Y es que los ponteses acaban de superar la primera eliminatoria de esta prestigiosa competición en su debut, tras batir (1-0) en la segunda parte de la prórroga al histórico Santiago Futsal.

"Si nos lo dicen hace quince años no nos lo creemos. Pero ni esto, ni contar con cerca de 100 niños en la cantera, ni que se creciera tanto como club...", enumera el presidente, Fran Fernández, recordando con nostalgia los inicios del club junto a Juan Rodríguez, que sigue siendo todavía hoy su fiel escudero en esta aventura.

Las expectativas son muy altas y el objetivo está claro, hay que aprovechar la oportunidad de que los cuatro primeros podrán jugar el play off

A él también le cuesta digerir este triunfo, impensable hace poco. "Ha sido un partido muy bonito, uno más que sumar a nuestra historia, en la que siempre hemos ido consiguiendo diferentes logros", defiende el vicepresidente, quien espera seguir dando guerra en esta competición.

En la próxima eliminatoria, que se jugará el 11 o 12 de diciembre, O Esteo tendrá que medirse ya a un equipo de Primera. "Previsiblemente, por proximidad geográfica, nos puede tocar el Burela u O Parrulo", avanza Fernández, quien reconoce que tanto los jugadores como la afición están motivados para dar la sorpresa en Copa. Pero también en Liga.

Y es que O Esteo —que recibe el nombre de una aldea de la parroquia pontesa de O Freixo en la que vivían los abuelos de Fran— tiene como objetivo esta campaña, en la que está al frente del banquillo por segunda temporada consecutiva Óscar Vigo, colarse en el play off de ascenso a Segunda División.

"Las expectativas son muy altas y el objetivo está claro, hay que aprovechar la oportunidad de que los cuatro primeros podrán jugar el play off", dice Fran, quien tiene claro que si se consigue el club "no va a renunciar a nada". No solo porque no tiene complejos, sino porque está cargado de ilusión.