Un arranque prometedor para el nuevo equipo del CD As Pontes

Con la inauguración del campo de hierba artificial Evaristo Puentes Durán, al CD As Pontes se le abrió un nuevo escenario y la posibilidad de aumentar a sus filas un nuevo equipo, esta vez de veteranos. La idea comenzó a gestarse a mediados de año, y en poco tiempo, la directiva del club azulón decidió afrontar este reto y poner al frente del mismo a un hombre conocido dentro de la casa, Felipe Mieres.

"En marzo se pusieron en contacto conmigo y ya empezamos a confeccionar la plantilla", explica el técnico, quien cuenta con el apoyo como delegado de Rodrigo Fornos, y con 24 jugadores con edades comprendidas entre los 30 y los 42 años, "salvo excepciones", para afrontar esta primera temporada.

"Es una plantilla amplia y tenemos pensado hacer un par de fichajes más", avanza Mieres, recordando que en este arranque liguero, donde todavía no han conocido la derrota —suman cuatro victorias, la última en la quinta jornada, con un 10-0 ante el Rodís, y un empate—, las lesiones se están cebando con el equipo.

Él fue uno de los primeros en sufrir las nefastas consecuencias de la vuelta a los terrenos de juego, de hecho su rotura del tendón rotuliano lo tendrá apartado toda la campaña, pero hubo alguno más. "En los partidos en casa tuvimos muy mala suerte y en varios acabamos con algún jugador en el hospital", explica el técnico, que espera que esa mala racha se rompa y puedan seguir disfrutando del balón sin hacerse daño.

"El objetivo de un equipo de veteranos no es otro que matar el gusanillo y pasarlo bien, pero si podemos ascender, vamos a intentarlo", dice el técnico del CD As Pontes, consciente de que para ser el debut del equipo este está logrando muy buenos resultados.

Esta participando en la Liga de Tercera de veteranos de la zona de A Coruña, donde el resto de rivales son próximos a la ciudad herculina. "Hay equipos también de Cambre o Sada, y después los más lejanos son de Cercerda y Ordes", enumera Felipe Mieres.

Su equipo actualmente ocupa la tercera plaza de la clasificación con un total de 13 puntos, después de cinco jornadas, y solo superado por Teque Teque y Atlético San Pedro.

"Aún no conocemos muy bien a todos los equipos, hay más que están debutando, pero por lo que vamos viendo en estas primeras jornadas, creemos que el Teque Teque puede ser uno de los claros favoritos para llevarse el título", analiza Mieres, que no descarta que el CD As Pontes pueda dar la sorpresa e iniciar con ascenso su debut en veteranos.