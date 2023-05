UGT destaca o compromiso e o gran traballo de José Cabanas, un "bo e xeneroso"

O sindicato UGT, no marco dos actos do 1 de maio, rendiulle onte en Guitiriz unha sentida homenaxe a José Cabanas, membro da executiva de Lugo e presidente do comité de empresa de Tableros Hispanos que finaba o pasado outubro aos 55 anos.

"Cabanas era un de nós, traballou moito pola empresa e polo sindicato, estamos aquí por el", precisou secretario xeral de UGT en Lugo, o guitiricense Ángel Tomé, destacando o "gran sentido da responsabilidade" dun amigo ao que definiu como "un home de feitos", "comprometido e leal".

Ao seu traballo como sindicalista referiuse Dolores Cela, xornalista e tamén veciña do piso de arriba, que fixo especial fincapé nos "máis de dous anos de loita sindical" que levaron a que Tablicia se convertese en Tableros Hispanos, deixando unha pregunta no aire: "Estaría a funcionar sen a laboura de Cabanas, de Muíña, dos seus compañeiros e de Carlos e de Ángel? Non o sei".



Dolores falou non só da relación profesional, senón tamén da "fonda e incondicional amizade" que unía a Cabanas con Ángel Tomé e con Carlos García e da loita conxunta polo futuro dos 137 traballadores da empresa, as incontables visitas a despachos e as máis de 70 asambleas celebradas ata que en xullo de 2014 a fábrica volvía funcionar.

Lembrou tamén a persoa, ese "home tranquilo e conciliador", "amigo dos seus amigos", que gustaba da caza e dos 4x4, un "mestre de vida" para o seu fillo Noel. "Solo morre aquel que se esquece e polo que puiden comprobar aquí estamos moitos e moitas dispostos a conservar nas nosas memorias a Cabanas, o bo home e xeneroso", concluíu nun emotivo acto que congregaba a familia, veciños, amigos e compañeiros de traballo e do sindicato na casa familiar da Landoeira.

"Sentía que debía ser aquí, na nosa casa", dicía a súa muller Socorro, agradecida por "recibir esta homenaxe tan agarimosa a Cabanas polo seu traballo desinteresado". E alí, onde xermolou o seu proxecto de vida e xusto no recuncho onde algún día os dous ficarán "xuntos para sempre", compartiu cos presentes Para cando eu morra, de Sés, unha canción coa que se identifica, e un poema propio, O meu espazo, o noso paraíso.