El TSXG ratifica que el Concello xermadés no pague lo que pedía una empresa

El Concello de Xermade hizo público que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) desestimó el recurso presentado por una empresa que reclamaba el pago de un total de 116.730,83 euros por unas obras de mejora de pistas ejecutadas en 2013 en Momán.

La reclamación judicial se remonta a 2017 y a través de ella la firma, adjudicataria del proyecto por 30.823,52 euros, exigía un pago mayor al entender que había realizado más actuaciones de las recogidas en este. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo resolvió a favor del Concello, pero la empresa apeló contra un fallo que ahora el TSXG "ratifica punto por punto", según indican desde el Concello, de cuya defensa se hicieron cargo los servicios jurídicos de la Diputación de Lugo.

La sentencia del contencioso que valida el TSXG reconoce, según precisan desde el Concello, que "non existe proba algunha de que a execución dos traballos" por los que la empresa reclamó "estivera ordenada pola Administración, o que determina a inaplicabilidade da doutrina do enriquecemento inxusto". Se destaca que resultaba "evidente que a dirección facultativa, nin ordenou a execución das obras fóra de contrato nin nunca tivo coñecemento delas" y también que el contratista no puso objeciones a la certificación.

El alcalde, Roberto García, recordó que, pese a que la denuncia se presentó en su mandato al negarse a abonar algo que no se veía justificado, las obras fueron ejecutadas cuando gobernaba el PP.