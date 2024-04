A TVG leva a Hermo a gravación do seu novo programa 'A Galega Fest'

Discotecas míticas das catro provincias, os ingredientes da gran verbena e o espírito de festivais como o Son do Camiño ou o Caudal. O resultado desta combinación é A Galega Fest, o programa que cociña a TVG coas produtoras El Progreso e Centroña e que o próximo sábado levará ata a Hermo (Muimenta) catro grupos que triunfan na comunidade.

O formato, que contará cun total de catro capítulos, pretende visibilizar "o bo momento que está a vivir a música galega", explica o seu director, o meirego Raúl Bartolomé. "A mocidade quere ir aos festivais a ver a Aitana, pero cada vez o fan máis atraídos por artistas que non só están despuntando na escena galega, se non no resto de España", afirma.

Mondra, Grande Amore, De Ninghures, Ortiga ou Tanxugueiras son algúns dos músicos que pasarán polo escenario de A Galega Fest, un programa con voces "100% en directo" e conducido polo produtor e cantante Iago Pico, coñecido pola súa participación como xurado na Liga dos cantantes extraordinarios.

E todo, con esa esencia verbeneira e festivaleira que viaxará o vindeiro sábado, día 4, ata a sala Hermo de Muimenta co gallo da gravación do terceiro episodio, que terá como temática os sons indie pop rock de The Rapants, Monoulious DOP, Futuro Alcalde e Leria. "Non puidemos escoller un escenario mellor para filmar na provincia de Lugo", apunta Bartolomé. Quen queira acudir, poderá facelo de balde adquirindo a invitación correspondente na páxina web picameolombo.com.

O formato producido por El Progreso e Centroña estrearase proximamente na plataforma de contidos á carta agalega.gal, aínda que tamén está previsto que se emita na canle principal do medio autonómico, a TVG.