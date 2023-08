A oficina de turismo cumpre 20 anos, que balance fai?

Lucía e eu empezamos de xeito altruísta, só pediramos o local e uns folios e nós mesmas deseñamos un folleto ao que lle teño moito cariño. E a partir de aí foise indo sobre a marcha. Traballamos para que haxa visitas todo o ano, para acostumar a xente a que veña á oficina e pregunte e para que faga reservas antes de ir aos sitios. E tratamos de colaborar cos centros educativos, porque hai que empezar pola base. O labor da oficina é constante, de todo o ano. Hai moito traballo de fondo, non só no verán.

Que actividades realizan?

Fixemos unha reunión coas asociacións para facer a programación de todo o ano, coordinándonos para que non se solapen actos. Dende a oficina organizamos boa parte das actividades culturais municipais, como eventos en datas sinaladas, cursos, charlas, obradoiros, proxeccións, a ruta Miño-Eo e outras, visitas guiadas...

Que é o que resulta máis atractivo para o ollo alleo?

O bonita que é a vila. A maioría da xente que non coñece Meira e vén de paso non conta con atoparse o que hai e di que ten que volver porque hai moito que ver. E iso é o que tentamos, que a xente queira pasar tempo en Meira.

E os veciños, valoran o que hai?

Quero crer que dende que hai a oficina, maior actividade cultural e máis visitas, a xente de Meira se dá conta de que hai cousas importantes. Hai máis interese e particípase máis nas actividades e iso é necesario, o arraigo na zona é imprescindible. O turismo sempre hai que empezalo polo local, ten que repercutir na poboación e logo xa abrilo ao exterior. E hai velo dende un enfoque cultural, o económico vén despois.

Cal é a pregunta máis repetida?

Que hai para ver aquí? É a que menos me gusta é Hai algo interesante para ver aquí?, porque para min si, pero non sei o que será interesante para ti. E hainas curiosas, teño explicado o que son unha verza ou un hórreo.

E iso que sempre hai que aclarar?

Que romano e románico non é o mesmo, que a Muralla e o mosteiro non son da mesma época.

O turista de máis lonxe?

De Nova Zelandia, do outro lado do mundo, foi o que máis me chamou a atención.

Que obxectivo quere acadar?

Tratamos o turismo coma se fose unha panacea e non é así. Ten que ser sostible e respectuoso. Gustaríame acadar ese modelo, vivir con el pero non del. Vivimos nunha zona privilexiada, un sitio ao que a xente quere vir de vacacións e non podes sacrificar iso.

Ten historia, espazos naturais, tradicións... que lle falta a Meira?

O paseo do Pedregal de Irimia ata Meira e de aquí ata Fonmiñá, recuperar os restos do mosteiro, porque queda moito máis do que vemos, e pór en valor os recursos industriais e xeolóxicos ou a toponimia.

Como se ve noutros 20 anos?

Nunca pensei en xubilarme nunha oficina de turismo, porque cando empecei non había, pero xa tiven xente en prácticas e o que me gustaría sería seguir esa liña. Eu atopei quen me ensinou e me axudou moito e é algo que quero devolver aos que veñen detrás.