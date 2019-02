TSXG exime a la Xunta de pagar 367.000 euros a un vecino de Muras con terrenos en la Red Natura

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso interpuesto por el propietario de 23 parcelas situadas en el municipio lucense de Muras que reclamaba a la Consellería de Medio Ambiente una indemnización de 367.744 euros por daños y perjuicios derivados de la inclusión de esas fincas en la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos.



La sala de lo contencioso-administrativo del TSXG considera que el recurrente carece de derecho a ser indemnizado por la Xunta porque la entrada en vigor del plan director de la Red Natura 2000 “no supuso ninguna limitación específica y exclusiva para el aprovechamiento de las parcelas que no estuviera contemplada en la legislación vigente con anterioridad”.



Por ello, “no concurre la necesaria relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público", alegado en la denuncia, con los perjuicios que afirma haber tenido, subraya el TSXG en la sentencia, y “tampoco se demuestra la concurrencia del requisito de daño efectivo”.



La sentencia indica que los daños reclamados por el dueño de las parcelas se centran “en las pérdidas por afección a la explotación de ganado de monte, así como en las relativas a la merma del valor de los terrenos”.



Los magistrados, sin embargo, sostienen que no ha quedado acreditada una efectiva explotación de ganado en los terrenos en los términos que se alegan previstos en el informe pericial que se aporta con la reclamación.



Según el TSXG, "no consta acreditado que los daños reclamados respondan a la efectiva pérdida de usos con los que el reclamante contaba y que ejercitaba con anterioridad a la aprobación del decreto” que incluía los terrenos en el citado espacio de protección de la naturaleza, según la sala.