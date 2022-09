El TS valida la decisión de A Pastoriza en la tramitación de la mina Alicia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el 20 de septiembre, acuerda "declarar no haber lugar y desestimar" el recurso de casación interpuesto por Explotación de Rocas Industriales y Minerales (Erimsa) contra una sentencia del TSXG. Esta a su vez desestimaba el recurso de apelación de la empresa contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo, en el que se validaba la decisión del Concello de A Pastoriza de suspender una tramitación relativa a la concesión de explotación minera Alicia 5917, por encontrarse pendiente de una resolución judicial.

Erimsa había presentado en abril de 2017 una comunicación previa en el Concello de inicio de actividad, pero este, con un decreto de alcaldía, declaró su "ineficacia", amparándose en que la declaración de impacto ambiental, de 2005, estaba caducada y no se incluía un informe de Medio Rural, preceptivo por ser suelo de especial protección agropecuaria.

La empresa presentó un recurso administrativo contra la decisión —desestimado por silencio— y otro contencioso pero, sin esperar a su resolución, presentó otra comunicación previa, que el Concello rechazó a la espera del fallo judicial, lo que motivó un nuevo recurso hasta llegar al Supremo, que ahora valida la decisión del Concello, representado en este proceso por Esede Abogados.

El alcalde, Primitivo Iglesias, reconoció sentirse "satisfeito" por la sentencia, recordando que desde un primer momento el Concello se opuso a la extracción de cuarzo en el municipio, por el perjuicio que podría suponer para los vecinos y, sobre todo, para el sector ganadero, un motor local. "O Concello non aceptou a Declaración de Impacto Ambiental presentada pola empresa por entender que non era válida e non acreditaba que non se poderían producir danos irreparables no noso medioambiente", recuerdan también desde el PSOE de A Pastoriza, destacando que los diferentes organismos judiciales les han dado "a razón frente a empresa".