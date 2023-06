Na Terra Chá, a pesca da troita non só é unha paixón compartida e unha práctica deportiva, senón tamén unha actividade vital para a gastronomía e a tradición culinaria da zona. Esta fermosa especie piscícola, que habitou os ríos e regatos desta terra dende os tempos máis antigos, converteuse nun auténtico tesouro da cociña.

A troita, rica en proteínas e ácidos graxos saudables, co seu sabor delicado e a súa carne firme e suculenta, é unha verdadeira delicia para os sentidos. Os seus filetes ofrecen un manxar exquisito que enche de satisfacción a quen os degusta. A súa textura tenra e suave fai que sexa un peixe moi versátil, podendo ser preparado de diversas formas, dende frito ou ao forno ata en apetitosas sopas e guisos.

Na Terra Chá, onde a pesca fluvial é unha tradición arraigada, a troita é moi valorada dentro da gastronomía. Os restaurantes e tabernas ofrecen pratos deliciosos protagonizados por este peixe de río. Dende as tradicionais troitas ao espeto, á brasa e servidas con patacas asadas e verduras frescas, ata as troitas en escabeche ou acompañadas dun delicioso guiso de verduras da terra, cada bocado é unha explosión de sabores e unha homenaxe ás riquezas naturais que a Terra Chá ofrece.

Non só se trata de gozar do sabor inigualable da troita, senón tamén de valorar a súa procedencia e a conexión co medio ambiente acuático da rexión, cheo de regatos e ríos como o Eo, o Eume ou o Miño. Os clubs de pesca e as asociacións deportivas, co seu labor comprometido, xestionan e protexen os coutos fluviais de todo o territorio, tanto nas comarcas da Terra Chá e de Meira coma no concello das Pontes, asegurando unha pesca responsable e sostible que garante a supervivencia desta especie tan apreciada, cada día menos presente nos ecosistemas.

Na zona hai cinco sociedades de pescadores que organizan distintas actividades

Un exemplo destacado é o club deportivo Rodeo, situado na Ribeira de Piquín, que conta con unha activa comunidade de 150 socios. O seu compromiso coa pesca sustentable é evidente na xestión do couto de Ribeira de Piquín e nas súas diversas actividades, como a organización da Festa da Troita, que este ano tivo un gran éxito en Chao do Pousadoiro.

Outra institución de renome é Amigos do Miño, que, con máis de 225 socios, xestiona os coutos de Terra Chá e Castro de Rei, e ofrece cursos de formación, como a montaxe de moscas, para enriquecer a experiencia dos seus membros. Ademais, organizan concursos clasificatorios para campionatos provinciais e celebran unha festa na honra deste produto.

Amigos do Parga é outra asociación que merece mención, dedicada á pesca no río Parga e á conservación dos ríos Roca, Veiga e Parga. Pola súa parte, a sociedade de pesca deportiva Río Ladra, co seus 201 socios, xestiona os coutos de Begonte, Pígara e parte do couto de Ladra, sen morte. Organizan tres campionatos sociais, onde os seus socios compiten e comparten a súa paixón pola pesca nun ambiente amigable e competitivo.

Por último, a asociación A Venatoria das Pontes é unha referencia na zona. Esta encárgase de xestionar o couto do Eume ao seu paso pola localidade pontesa. Os seus 92 socios participan en obradoiros relacionados coa pesca e contribúen á preservación dos ríos a través do seu compromiso coa limpeza e coidado do medio ambiente.

Única

En toda a contorna só queda operativo un lugar onde as troitas nacen, medran e son vendidas en cautividade: Troitas Gavín. Esta piscifactoría fundada en1991 por Antonio García, de San Cosme de Piñeiro (A Pastoriza), e Isabel Lourés, de Friol, únese ás augas puras do río Miño, preto de Fonmiñá, para criar e ofrecer unha selección excepcional de troitas.

O punto de partida da súa aventura foi o aproveitamento dunha presa e unha canle de derivación de auga dun antigo muíño. Cunha decidida visión, a parella transformou esta canle nun hábitat perfecto para a cría destes peixes. O lugar elixido non podería ser máis axeitado, xa que a calidade e a temperatura baixa das augas na zona alta do río Miño crean un contorno propicio para o crecemento das troitas.

Tan só dous anos despois da súa fundación, impresionados polos excelentes resultados obtidos, a piscifactoría expandiuse, construíndo novas instalacións nunha finca de 10.000 metros cadrados, á beira da estrada que une Paraxes coa Mariña Lucense, na parroquia pastoricense de Crecente, incluíndo un activo moi importante para o negocio: un lago de pesca. "Isto atrae moito á xente, é unha axuda para aprender a pescar", apunta Antonio, ollando o lago, único en toda Galicia, ao que acoden persoas procedentes de distintos puntos da comunidade e, tamén, de España.

Troitas Gavín púxose en marcha en 1991 na parroquia pastoricense de Crecente

Troitas Gavín adquire as ovas de troita a través da recoñecida empresa Ovapiscis, situada na parroquia de Fontao, en Baleira. "Compramos lotes dunhas 150.000 ovas", sinala Isabel, mentres amosa a sala de incubación, onde eclosionan estas ovas ata converterse en pequenos alevíns. "A troita é un animal moi voraz dende que nace, temos que separala rápido por tamaños. As grandes comen as pequenas", engade a xerente. Despois de tres semanas nesta sala, os alevíns sobreviventes (de media, morren preto do 10%) son trasladados aos estanques de alevinaxe situados no exterior das instalacións.

Alí, entre as paisaxes serenas do lugar, as troitan medran e desenvólvense nos dous estanques destinados á segunda fase da alevinaxe e, despois, nos once estanques de formigón que teñen 25 metros de lonxitude e se dedican ao preengorde e ao engorde das troitas.

A reputación de Troitas Gavín non tardou en medrar, grazas á excepcional calidade do seu produto e o duro traballo de Antonio e Isabel, que venden aos particulares que se achegan ao local, sobre todo, en pequenas cantidades. As troitas son extraídas da auga no momento da solicitude do cliente, asegurando así a súa frescura e sabor auténticos. "Ás veces hai festa e levan máis", di entre risas Isabel.

O momento máis complicado ao que tiveron que enfrontarse foi a pandemia. "Nós estabamos abertos, pero a xente non podía vir", apuntan os xerentes. Pese a isto, este negocio que supera os 30 anos de antigüidade sempre funcionou ben. "Houbo anos mellores e peores, pero é moi estable", conclúe a parella, satisfeita.

Apertura

Parece que Troitas Gavín vai deixar de ser a única explotación piscícola do territorio. Non moi lonxe de alí, en Ribeira de Piquín, a piscifactoría de Santalla está a punto de vivir unha nova etapa chea de ilusión. A fundación TerrEo, impulsada polo Concello, fíxose cargo das instalacións para dar unha segunda vida a este espazo produtor de troitas, tras o seu peche en 2013 polo devastador paso da cicloxénese explosiva Gong.

Este proxecto pretende xerar emprego, recuperar unha infraestrutura abandonada –antes propiedade dunha empresa privada– e revitalizar a economía local, igual que se fixo con outras iniciativas como o polígono agroforestal, onde xa hai unha plantación de dúas hectáreas de kiwis ou os terreos adicados á recría de porco celta. Nos últimos días, a piscifactoría recibiu o primeiro lote de ovas. Polo momento, hai dous traballadores, con opción a aumentar o número.

As outras piscifactorías

Durante varios anos, en Ribeira de Piquín funcionou unha piscifactoría de troitas situada ao carón do nacemento do río Eo. Porén, a principios do 2013, unha riada causada polas choivas da cicloxénese explosiva Gong arrasou a presa que alimentaba as instalacións do lugar. Sen un sistema de bombeo alternativo ou aporte de auga, non se puido evitar a traxedia. As troitas que sobreviviron foron doadas aos bancos de alimentos de Lugo e de Viveiro. Sen posibilidade de reparar a presa ata agosto, a piscifactoría Truchas de Piquín viuse abocada ao seu peche e desaparición.



Un millón

O colapso da presa provocou a perda total dun millón de troitas, deixando sen traballo á familia propietaria e aos seus catro empregados.



Lea (Pol)

Tamén había outra piscifactoría de propiedade privada na parroquia de Lea, en Pol, que operou durante varios anos. Hai pouco máis dunha década, a empresa que xestionaba o lugar tivo problemas pola falta de auga, o que provocou a perda duns 100.000 alevíns nun inverno . Finalmente, o lugar viuse na obriga de pechar.