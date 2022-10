El trío arbitral del Silva - Rácing Vilalbés sufre un grave accidente de tráfico

El árbitro vigués Rubén Extremadura Hernández y sus asistentes se encuentran "bien" después de haber sufrido un grave accidente de coche este domingo cuando se dirigían hacia A Coruña para arbitrar el encuentro Silva-Racing Vilalbés, correspondiente a la sexta jornada de la Tercera RFEF.

La Federación Gallega de Fútbol (FGF) tuvo que designar de urgencia al colegiado coruñés Rodrigo García Gómez y a los asistentes Pablo Bustabad y Hugo Fernández ya que sus compañeros tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario dada la gravedad del siniestro.

𝙏𝙀𝙍𝘾𝙀𝙄𝙍𝘼 𝙍𝙁𝙀𝙁 🏆



⚪️🔵 @clubsilvasd 0️⃣🆚️1️⃣ @racingvillalbes ❤️💚



⚽️ @Raressssssss



🗞 Gran partido dos nosos, xerando bastantes situacions de gol ao longo do encontro,que decidiu o canteirán e no que soupemos sufrir no tramo final#orgulloRCV pic.twitter.com/FCXWON4Nlb