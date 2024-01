Trinta anos de lectores e centro social

Hai edificios que traspasan os seus propios muros e que se converten en motor e epicentro dun lugar. É o caso da biblioteca municipal de Xermade, que como moitas outras, sobre todo do rural, teñen moito máis que libros no seu interior. O centro, que comparte edificio con outros servizos fundamentais como a Casa Niño, iniciará 2024 cun obxectivo claro: celebrar o seu 30 aniversario e seguir sendo un imán para a xente e para promover a lectura.

A biblioteca ten 10.000 libros e 400 usuarios, dos que 160 son prestameiros activos, 100 adultos e 60 menores. "Nun concello de 1.700 habitantes iso significa que no último ano un 10% da poboación veu á biblioteca e levou un libro", especifica o novo bibliotecario, Marcos Saavedra, que leva en Xermade ano e medio, ao tempo que defende a biblioteca "como un servizo moi importante que nos abre moitas portas, de lecer, pero tamén de formación".

O centro, que recibiu en varias ocasións o premio nacional María Moliner, acolle ao longo do ano diversas actividades de animación á lectura, pero tamén outras propostas lúdicas diferentes. "Traemos moito contacontos, a través do programa da Xunta Ler Conta Moito, pero tamén organizamos obradoiros máis activos. Fixemos un de máscaras e outro de banda deseñada e a resposta foi moi boa", di o bibliotecario, que fala de novas iniciativas como o intercambio de xoguetes que promoven nas instalacións este Nadal.

Marcos Saavedra: "​Nun concello de 1.700 habitantes iso significa que no último ano un 10% da poboación veu á biblioteca e levou un libro"

"Tamén participamos no Certame de Poesía de Nadal, que se organiza a nivel provincial, e no de Debuxo e Narración que se fai polas Letras", apunta o bibliotecario, que adianta unha das ideas que xa barallan para a celebración do 30 aniversario para o ano que vén. "Queremos facer un certame propio", di Marcos, que entre as últimas propostas, acaba de poñer en marcha un club de lectura en Cabreiros a través do que pretende "levar a biblioteca ás parroquias". "A ver se damos conseguido máis", di un bibliotecario cercano e moi consciente de que unha biblioteca pequena non funciona igual que unha grande.

"Os usos que fai a xente son moi distintos. Aquí, por exemplo, non vén ninguén estudar, pero aquí falo cos usuarios por WhatsApp", di cun sorriso, mentres fala das dificultades –"a maioría da poboación está noutras parroquias" pese a que na capitalidade municipal se asenten gran parte dos servizos– e das fortalezas –"estamos xusto ao lado do colexio". Ademais, os cinco usuarios da Casa Niño –están todas as prazas completas– baixan todos os martes coa súa mestra, Laura Novo, a que lles lean un libro.

"A biblioteca está nun edificio emblemático, no que foi a antiga escola e acolle unha actividade moi importante", valora o alcalde de Xermade, Roberto García, que destaca que o edificio dispón dun salón de actos no que se organizan moitas das presentacións e actividades do Concello, o que o converte tamén nun importante centro social.

A maiores, na propia biblioteca, abriuse en 2022 unha Aula Mentor, con cinco ordenadores, para facilitar o acceso aos usuarios a internet. "Ofrécense moitos cursos e a xente ten que matricularse e pode facelos aquí ou na súa casa", di o coordinador, Ernesto Ares.

No piso superior, a que era a casa do mestre é actualmente a Casa Niño e a antiga casa da mestra cédese a Ecos do Sur como residencia de participantes no proxecto Habita Rural que a ONG está levando a cabo en Xermade, en Muras e en Ourol para loitar contra o despoboamento.