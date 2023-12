Trayectoria corta pero en ascenso

Lejos queda aquel mes de septiembre de 2018, cuando echaba a andar un nuevo proyecto de formación deportiva centrado en el fútbol sala en As Pontes. Por aquel entonces, media docena de niños, a los que se sumaron poco después nueve jóvenes, conformaron los primeros equipos, un prebenjamín y un juvenil, del Lago DVSport. Ahora, cinco años después, el club ha crecido hasta el punto de contar con 14 plantillas y 200 integrantes, entre jugadores y cuerpo técnico.

Para celebrarlo, la entidad ha querido organizar un acto para su puesta de largo, presentando la que será su sexta temporada en una jornada festiva con familias, autoridades —estuvieron la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Martina Aneiros; el alcalde, Valentín González Formoso; la concejala de Deportes, Elena López, o Jesús Mera como representante de la Federación Galega de Fútbol— y patrocinadores, que conocieron de primera mano toda su estructura deportiva, encabezada por el coordinador, Diego Paz Vinicius.

Así, desfilaron los 14 equipos que tiene el Lago DVSport este año. De ellos, seis están en Liga gallega —el alevín femenino, el alevín A, el infantil femenino, el cadete y los dos sénior, el masculino en Preferente Norte y el femenino en Primera Autonómica de A Coruña— y ocho en Primera Autonómica de Ferrol —el biberón, los dos prebenjamines, los dos benjamines, el alevín B y los dos infantiles, todos ellos masculinos—.

El club empezó con dos equipos y ahora tiene ya confirmado crear el decimoquinto para la próxima campaña, un cadete femenino

De todos estos grupos, dos son nuevos en esta temporada, las dos plantillas B de las categorías alevín e infantil, ya que de cara al presente curso aumentaron las inscripciones en una treintena, aproximadamente.

"A día de hoxe contamos con 179 licencias de xogadores, dos que 152 son nenos, 15 do sénior e 12 do sénior feminino, e 21 persoas no corpo técnico", explica Vinicius sobre un proyecto en el que la prioridad es "traballar coa base que será o futuro a corto, medio e longo prazo" y que "está aberto a todo o ámbito do noso pobo".

Promoción

La escuela de fútbol sala del Lago DVSport pretende, además de formar deportivamente a niños y niñas, aportarles "valores humanos e sociais e hábitos sans", buscando como añadido "os futuros talentos que poidan militar algún día nos equipos sénior masculino e feminino".

Precisamente la sección femenina es uno de los mayores orgullos del club pontés, ya que cuenta actualmente con 48 licencias de niñas y jóvenes que forman parte de los equipos alevín e infantil, ambos en Liga gallega, y del sénior femenino. Además, ya está confirmado que la próxima temporada contarán a mayores con un conjunto cadete, que militará también en la máxima competición autonómica.

"O fútbol sala feminino está experimentando un crecemento importante a nivel nacional e tamén se está trasladando ao noso pobo, despertando na actualidade un interés sen precedentes nas mozas pontesas", manifiesta Diego Paz, que apunta que el proyecto de la sección femenina del Lago DVSport cuenta con "dúas partes diferentes e moi unidas á vez".

Así, en el ámbito deportivo, pretenden que las niñas y mujeres que quieran disfrutar del deporte "poidan facelo plenamente, sexa practicándoo, adestrando...", así como mejorar progresivamente "a calidade, a organización e a difusión do futsal feminino".

El Lago DVSport cuenta con 179 licencias de jugadores, de las que casi 50 son femeninas

Por otro lado, en el aspecto social, el objetivo es que desde la sección femenina se puedan realizar distintas iniciativas para "informar, apoiar e sensibilizar en todo o relacionado coa muller, de cara a tratar de acadar a igualdade de xénero".

Competiciones

En el aspecto puramente deportivo, cabe destacar el buen papel que está realizando el equipo cadete masculino, que lidera el grupo 1 de la Liga gallega con 21 puntos justo cuando acaba de finalizar la primera vuelta.

También están realizando un buen papel las jugadoras alevines, que ocupan la quinta plaza cuando ya se cumplió la primera mitad de su competición liguera, o las sénior, que son cuartas en Primera Autonómica a muy pocos puntos del liderato. En este caso, solo se han disputado seis jornadas.

Otras iniciativas

Pese a su corta historia, el Lago DVSport de As Pontes ya ha promovido y consolidado varias actividades que completan la propia escuela de base.

Seguridad en la portería

Una de las propuestas fue la creación de una escuela específica de porteros, que cuenta actualmente con 26 de todas las categorías.

Próxima cita

La tercera edición del campus de Navidad de tecnificación de fútbol sala y multideporte será del 2 al 4 de enero. Está dirigido a menores nacidos entre los años 2010 y 2017, ambos incluidos. El horario será de 10.00 a 18.00 horas e incluye la comida. La fecha límite para anotarse es el viernes 22. Más información en el número de teléfono 679.37.14.72.

Torneos

También promueve sendos torneos de base. La tercera edición del femenino será a finales del próximo mes de mayo, mientras que la cuarta del masculino está prevista para principios de junio. Pese a su corta trayectoria, ya se han convertido en dos de las convocatorias más importantes de Galicia. Entre ambos reúnen a unos 500 deportistas.