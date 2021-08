Traxe de baño, crema solar e á auga todos

O verán é sinónimo de sol, calor e vacacións pero hai veces en que máis que sinónimos parecen antónimos. O pasado mes de xullo e os comezos deste mes de agosto non deixaron moitas xornadas calorosas que inviten a coller os traxes de baño e meterse na auga. Aínda así, son moitos os que deciden achegarse ata as piscinas públicas ou ás praias, artificiais ou fluviais, da comarca.

E todos eses valentes deben estar protexidos dos posibles perigos do baño, nese punto entra o labor dos socorristas. Na comarca da Terra Chá, Meira e As Pontes hai un total de 19 profesionais que vixían e socorren, de ser preciso, aos bañistas. Na maioría dos concellos contrataron a dous socorristas, é o caso de Guitiriz, Cospeito, Castro de Rei, Muras e Meira. En Pol decidiron contratar a catro, a través dunha empresa externa, e de igual modo na praia artificial do lago das Pontes, que estrea este verán bandeira azul, traballan catro socorristas en quendas de dous. No caso da piscina do Lar das Pontes teñen un socorrista e un monitor.

Os socorristas deben ter ollo de que se respecten e cumpran os novos aforos dos lugares de baño e tamén de que se manteñan as medidas fronte ao covid.

As restricións sanitarias obrigaron ás piscinas a reducir o seu aforo habitual para cumprir as medidas de seguridade fronte ao covid

Os concellos víronse na obriga de limitar o número de usuarios deste servizo cun aforo do 75% en Guitiriz ou Meira; de 50 persoas no vaso grande e 15 no pequeno en Muras; de 160 bañistas en Cospeito; de 90 no vaso grande e doce no pequeno en Pol; de 50 na piscina en Castro de Rei e de 104 no vaso grande e 14 na piscina de chaponeo no Lar das Pontes.

A adquisición das entradas tamén variou nalgúns casos, polo que se debe facer un repaso para que non haxa despistados. Muras e Pol ofrecen este servizo de maneira gratuíta, ao igual que o acceso ao lago pontés.

Guitiriz e Castro de Rei inclúen a posibilidade de mercar bonos ou entrada individual, que se adquiren no concello e na piscina, respectivamente. En Meira e o Lar —neste o acceso é gratuíto para quen paga a tarifa anual— permiten facerse socios e tamén mercar entradas únicas, que se poden coller na piscina en ambos casos. En Cospeito os tickets custan un euro para menores de 14 anos e 1,90 euros para os maiores e tamén se mercan na casa consistorial.