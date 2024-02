Estrella Vieira: "O trato é máis próximo, é un ultramarinos de toda a vida"

Nos últimos días de 2023, Estrella Vieira, afincada en Meira desde hai dous anos e medio, abriu as portas do seu propio negocio, unha pequena tenda de alimentación localizada na Avenida da Cerca coa que pretende ter máis facilidades para compaxinar a vida laboral coa familiar.

Por que apostou por abrir a súa propia tenda?

A miña parella, Pablo García, e eu tivemos un bar varios anos aquí en Meira e decidimos pechar e cambiar de sector. A hostalería complicouse bastante, non é fácil vivir dela agora, e a tenda ofrece mellores horarios e máis fáciles para conciliar coa vida familiar que un bar. Temos nenos e temos que medir o tempo.

Dá respecto emprender hoxe en día? Tiveron que facer moito investimento?

É perigoso abrir un negocio actualmente. Nunca sabes que vai pasar, se vai funcionar ou non... Aínda non estamos moi seguros hoxe do que vai pasar pero hai que ir pouco a pouco. E non tivemos ningunha axuda. O local é pequeno pero estaba baleiro. Tivemos que arranxalo todo.

Que tal está funcionando nestes primeiros meses?

Vai mellorando pouquiño a pouco.

Que ofrecen no seu negocio?

É unha pequena tenda de alimentación. Hai carne, queixos, pan, aceite, viño, todo tipo de produtos variados... Un ultramarinos de toda a vida.

E que ten unha tenda de sempre que non ten un supermercado?

O trato, máis próximo. E que abrimos os festivos tamén. Intentamos estar máis preto da xente.

Que tipo de clientes teñen? Máis xente de Meira ou tamén xente de paso?

De momento non se sabe. Aínda é pronto.

O nome, Estreliñ@s...

Son coincidencias. Chámome Estrella e á casa da avoa de Pablo todo o mundo a coñecía como a Casa de Estrela.