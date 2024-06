Os transportistas do carbón urxen o desmantelamento da térmica das Pontes

A Asociación de Transportistas do Carbón solicita á Xunta de Galicia a axilización "de forma urxente" dos trámites necesarios para poñer en marcha o proceso de desmantelamento da central térmica das Pontes.

O colectivo recorda a "necesidade" de que estes traballos se inicien "canto antes" para que se libere o chan que agora ocupa a central de Endesa. E incide en que este espazo conta con "todos os servizos necesarios" para que se poidan asentar novos proxectos empresariais "xeradores de actividades para o sector do transporte da localidade".

"Os transportistas fomos os máis prexudicados polo cese da actividade da central térmica das Pontes, máis de 200 persoas quedaron sen traballo. Agora, todas as esperanzas do sector están postas nas fábricas de Ence e Sentury, pero precisamos que máis proxectos se asenten no chan que se liberará co desmantelamento", recalcan dende a asociación.

Os integrantes desta entidade tamén solicitan ao Goberno galego "a demolición total das instalacións". Ademais, aluden á proposta de creación dun museo en parte do complexo. "Os transportistas non viven dun museo, necesitamos empresas que xeren actividade e para iso é preciso dispoñer do chan industrial que agora ocupa a central térmica", insisten.

Convocatoria da Mesa das Pontes

O plan de traballo para o desmantelamento da central de Endesa será o asunto principal que se abordará o vindeiro martes 11, ás 18.00 horas en San Caetano, na Mesa paro o impulso da actividade económica das Pontes, que vén de convocar a Consellería de Economía e Industria e na que estarán representantes da empresa, das administracións galega e local e dos sindicatos.

Precisamente a presión destes, CIG, UGT e CC.OO., nos últimos días favoreceu a convocatoria dunha nova xuntanza —a última foi en novembro—. Aínda así, organizan para o xoves 13, ás 20.00 horas na Praza do Carme, unha mobilización en protesta da "emerxencia industrial e social" que sofre a vila.

O retraso nos trámites dos permisos para o proxecto do desmantelamento provoca que os traballadores que están realizando as tarefas previas teñan que ir ao paro ao non poder encadenar a fase de predesmantelamento coa seguinte.