Os transportistas de carbón convocaron novas mobilizacións durante a próxima semana pola ameaza de peche da central térmica de Endesa nas Pontes.

O colectivo reuniuse este sábado ás 11.00 horas para "acordar varios asuntos" que tiveron que "anticiparse" ante o anuncio de peche "inminente" que fixo público a compañía a tarde do pasado venres, segundo explicou a Europa Press o presidente da Asociación de Transportistas de Carbón das Pontes, Manuel Bouza.

De feito, esta asemblea estaba convocada para o luns, pero celebrouse de forma anticipada para acordar unha mobilización o vindeiro martes dende As Pontes ata A Coruña, na que concorrerán coches e camións que irán cara á cidade herculina en caravana.

Neste caso, a convocatoria conta co respaldo do Concello das Pontes, do colectivo de transportistas, así como co de asociacións de empresarios da vila que se mobilizarán como acción de denuncia ante "todo o que está a pasar", precisa Bouza.

Da mesma maneira, nesa reunión os traballadores valoraron trasladar a protesta de Vilalba a algunha das outras dúas sentadas que existen nas Pontes e en Ferrol, que son as máis concorridas.

PRÓXIMAS REUNIÓNS. Ademais, este domingo tamén se reunirá o comité de empresas para apremar os seguintes pasos que deben darse e que, a xuízo de Bouza, aínda están no aire porque van "partido a partido". A partir desta liña de traballo, o luns pedirán unha reunión coa Xunta de Galicia para que "medie" ante a situación e vele polo interese dos traballadores.

Durante a próxima semana, tamén está previsto que os colectivos prexudicados viaxen a Madrid para reunirse coa ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera. "Veremos o que pasa", apunta Bouza respecto diso.

Neste sentido, o representante do colectivo denunciou as "reunións en varios ministerios en Madrid" que levan producíndose durante cinco meses e nas que "todo son promesas". No entanto, "falouse dos problemas, pero de ningún remedio", reprochou.

A isto súmanse as "considerables débedas" coas que contan moitas persoas e o ambiente de "desesperación" que se estende dende a vila das Pontes ao resto das comarcas afectadas.

BARRICADAS. O presidente da asociación achacou esa "desesperación" ao ocorrido a pasada madrugada en dúas estradas próximas ao municipio da central na que se rexistraron barricadas. En concreto na AC-564, entre As Pontes e Cabanas, e na AC-142, no acceso ao polígono de Penapurreira desde a autovía.

Ao respecto, Bouza considera que "a situación" empeza a "irse das mans", pero "a xente está desesperada" porque a decisión de Endesa "non só afecta á comarca de Ferroltera, Eume e Terra Chá", senón que prexudica a "toda a provincia da Coruña, moitas empresas" e traballadores en consecuencia.

"As cousas empezan a pórse difíciles" porque as persoas "están preocupadas, nerviosas" e, ademais, a comarca comeza a resentirse porque "hai empregados que deixaron de cobrar" e a central "leva cinco meses parada", lamenta Bouza.

Ao mesmo tempo, quixo "pedir perdón por anticipado", xa que a intención destas mobilizacións non é "facer dano" a ninguén. Con todo, "as accións independentes" --como as barricadas da pasada madrugada-- "son problemas de cada un" que poden afectar a moita xente.