El presidente del colectivo de transportistas de carbón de Endesa en As Pontes, Manuel Bouza, ha anunciado este viernes que sus integrantes aprobarán este fin de semana medidas de protesta ante el anuncio de aceleración del cierre de la planta y ha alertado que la situación puede provocar "cosas desagradables".

En declaraciones a Efe, ha tildado los hechos de "golpe de Estado a Galicia" y ha pedido que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "le eche pelotas".

"Ayer ya suponía que iba a ocurrir", ha afirmado, que considera que la paralización de las obras de transformación de los grupos tercero y cuarto del recinto desde hace "ocho días" y la celebración del consejo de administración de la firma este viernes invitaban a pensar en esta comunicación.

"No doy por hecho que se lleve a cabo, tiene mucho que decir el Gobierno", ha estimado, ya que a su juicio, "Endesa no cierra si no lo permite el Gobierno", pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez permanezca en funciones a la espera de las elecciones generales del 10 de noviembre próximo.

Los trabajadores exigen una reunión "urgente" de Gobierno y Xunta con Endesa

El presidente del comité de empresa de As Pontes, Luis Varela (UGT), ha mostrado este viernes la sorpresa de los sindicatos ante el hecho relevante trasladado por el grupo eléctrico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para acelerar su cierre.



En declaraciones a Efe, lha señalado que este viernes mantuvo un encuentro con la dirección en la localidad por las obras iniciadas en los últimos meses para su adaptación a la normativa europea de emisiones ambientales, ahora parcialmente paralizadas.



En la cita, la compañía ha reiterado que está "probando combustibles" alternativos de cara a su implantación en el recinto. "Vamos hacia una descarbonización, no somos competitivos; con tasas e impuestos estamos fuera del mercado", ha admitido.



Según Varela, la central de Endesa en As Pontes no puede "competir", pero ha reivindicado la introducción del "biocombustible" en el marco de la "economía circular".



Por su parte, desde la CIG exigen al Gobierno y a la Xunta una reunión "urgente" con Endesa. En declaraciones a Europa Press, Alberte Amado ha lamentado esta "noticia negativa". Apunta que esta decisión de Endesa "supone un anuncio claro de que la apuesta por el carbón a corto plazo no va a ser", pero "faltan cosas por concretar".

En este sentido, reclama a la compañía que "haga un anuncio claro de compromiso con la localidad" y que dé a conocer "qué alternativas va a dar" para que "el impacto se minimice".



En esta línea, emplaza a que el Gobierno central y la Xunta actúen para garantizar el empleo en la comarca en el ámbito de la transición ecológica.